Тело Янниса Тиммы доставили в Латвию

Тело баскетболиста Яниса Тиммы сегодня доставили на родину, в Латвию. Об этом сообщила его сестра Лелде Жандецка на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня утром Янис прибыл в Латвию. Спасибо всем за помощь в его транспортировке и за большое количество соболезнований! Попрощаться с Янисом можно будет 27 декабря в Рижском крематории», — написала она.

Информация о том, что тело Тиммы после его самоубийства нашли в Москве, появилась в СМИ ночью 17-го числа.

18 декабря директор бывшей жены спортсмена Анны Седоковой заявила, что певица взяла на себя все финансовые расходы, связанные с организацией похорон своего бывшего супруга. Однако позднее другая экс-супруга спортсмена Сана Оша заявила, что Седокова к финансовым сборам не причастна. По ее словам, за четыре часа люди собрали €60 тыс. (около 6,5 млн рублей), и все расходы покрываются из этих средств.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен также выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее стало известно, какой подарок отправил Тимма Седоковой перед кончиной.