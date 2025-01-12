Анна Седокова вернулась к выступлениям после трагедии с бывшим мужем

Певица Анна Седокова начала принимать заказы на частные мероприятия меньше чем через месяц после трагедии с бывшим мужем Янисом Тиммой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Седокова берет за 40-минутное выступление 1,5 миллиона рублей и 10% от этой суммы в случае безналичного платежа. В райдер артистки входит предоставление визажистов и парикмахеров, а также наличие шампанского, коньяка, виски и портрета Юрия Лозы в гримерке. Отсутствие последнего не облагается штрафом от певицы.

Как отмечает SHOT, реклама выступления приветствуется, но должна быть согласована с представителями Седоковой, как и артисты, поющие с ней на мероприятии. Разрешение на съемку необходимо получать у PR-менеджера исполнительницы.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

Ранее невеста Гуфа заявила о заговоре Седоковой на Тимму.