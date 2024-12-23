За телом Янниса Тиммы в российский морг еще никто не обращался

Тело латвийского баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы еще на долгое время останется в российском морге. Об этом пишет NEWS.ru.

По информации источника, никто пока не обратился для оформления тела. Также у спортсмена не нашли паспорт.

«Если у него российский паспорт, тут проще, если другой страны, то надо еще нотариально заверить», — указал источник.

Информация о том, что тело Тиммы после его самоубийства нашли в Москве, появилась в СМИ ночью 17-го числа.

18 декабря директор Седоковой заявила, что певица взяла на себя все финансовые расходы, связанные с организацией похорон своего бывшего супруга. Однако позднее другая экс-супруга спортсмена Сана Оша заявила, что Седокова к финансовым сборам не причастна. По ее словам, за четыре часа люди собрали €60 тыс. (около 6,5 млн рублей), и все расходы покрываются из этих средств.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен также выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее стало известно, какой подарок отправил Тимма Седоковой перед кончиной.