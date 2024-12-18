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Родные собирают деньги на похороны баскетболиста Тиммы

Родные собирают деньги на похороны Тиммы

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Global Look Press

Родные погибшего баскетболиста Яниса Тиммы собирают деньги на похороны в связи с тяжелой финансовой ситуацией. Об этом сообщает Jauns со ссылкой на социальные сети друга спортсмена Гатиса Лининьша.

«Меня зовут Гатис Лининьш, Янис Тимма был моим близким другом. Пишу со слов матери, Аусмы Тиммы. Она должна поехать в Москву, чтобы привезти тело Яниса в Латвию. К сожалению, у нее нет для этого финансовых ресурсов. Мы будем благодарны за любую поддержку», — написал Лининьш.

В ночь на 17 декабря в СМИ появилась информация, что тело Тиммы нашли в одном из отелей Москвы.

16 декабря баскетболист поздравил свою бывшую супругу — певицу Анну Седокову — с днем рождения.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен также выступал за «Зенит», который также уже выразил свои соболезнования, и «Химки» с 2015 по 2021 год. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее была названа причина ссор Седоковой и Тиммы.

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