«Любовь без денег не существует»: баскетболист Тимма не смог пережить развод с Седоковой? Баскетболист и бывший муж Седоковой Янис Тимма найден мертвым в Москве

Латвийский баскетболист и бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой в Москве. Его тело нашли в подъезде пятиэтажки, а рядом с ним — телефон с предсмертной запиской с просьбой позвонить его бывшей супруге. С Седоковой они развелись несколько дней назад. Накануне Тимма поздравил певицу с днем рождения, после чего перестал выходить на связь.

Бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой. Тело 32-летнего баскетболиста обнаружили в подъезде хостела «Апельсин», куда он заселился 14 декабря, между первым и вторым этажом. В телефоне спортсмена нашли предсмертную записку, в которой он просил связаться с певицей. В последнее время карьера Тиммы шла на спад, в родной Латвии его критиковали за выступления в России, а в отношениях с Седоковой возник кризис, завершившийся в декабре громким разводом.

16 декабря Анна Седокова праздновала день рождения. Тимма поздравил бывшую жену, опубликовав видео с ее младшим сыном. Артистку это тронуло.

«С днем рождения», — написал баскетболист, добавив эмодзи-сердечко.

Перед смертью он ходил со стаканом в руке. Mash писал, что он долго не мог зайти внутрь здания, шатался и записывал голосовые сообщения в слезах. Около часа ночи его тело обнаружил жилец дома и вызвал скорую помощь.

Развод и депрессия

Анна Седокова подала заявление на развод с Тиммой 21 октября, официально пара расторгла брак 9 декабря. Они были женаты с 2020 года, но в последнее время переживали тяжелый период в отношениях.

По словам певицы, им было непросто принять это решение, а она хотела расстаться еще полтора-два года назад. Седокова объяснила, что отношения с Тиммой приносят больше боли, чем счастья, поэтому их нужно прекратить и идти дальше.

Утром 17 декабря, после смерти бывшего супруга, певица записала видео, в котором заявила, что никогда не понимала, зачем люди публично реагируют на подобные личные трагедии.

«Ну а сейчас я вас очень сильно прошу — пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком аду просто я жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации», — отметила певица.

Еще пару месяцев назад подписчики Тиммы решили, что он находится в глубокой депрессии. В соцсетях спортсмен публиковал странные видео — сначала с балкона, а затем с пачками от таблеток. Фанаты Седоковой пытались обратить ее внимание на поведение супруга, однако она попросила их «не дергать ее».

Под песни экс-супруги баскетболист выходил в прямые эфиры соцсетей, где угрожал Седоковой суицидом, если она не вернется к нему. В соцсетях он публиковал песню Седоковой «Я искала тебя» и говорил, что не верит ни одному ее слову.

«Все, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует», — писал он.

Баскетболист обратился к подписчикам и попросил их присмотреть за их общей собакой по кличку Бу. Тимма призвал не оставлять пса с Седоковой.

Как познакомились Тимма и Седокова

Для 42-летней певицы брак с Тиммой — уже третий. Седокова воспитывает двух дочерей и сына от предыдущих мужей. У Яниса Тиммы тоже есть ребенок от первого брака.

Баскетболист познакомился с Седоковой в 2019 году на открытии ее бара в Москве. В то время Тимма выступал за «Химки», жил один, хотя официально еще не развелся с первой женой Санной, писал «Спорт-Экспресс».

Сначала певица холодно реагировала на ухаживания Тиммы, однако позже ему удалось растопить ее сердце. Роман развивался стремительно, спортсмен развелся с первой женой и в 2020 году узаконил отношения с Седоковой.

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Травля в Латвии

Янис Тимма выступал за сборную Латвии по баскетболу, в России играл за «Зенит», «Химки» и казанский УНИКС. В 2022 году перебрался в США (в «Лейкленд Мэджик»), затем поиграл в Пуэрто-Рико, в Турции и Испании. В ноябре вернулся в Россию — спасать брак. Тимма подписал контракт с командой медиабаскетбольной лиги 3x3. За это его подвергли критике на родине.

Депутат Сейма Эдгарс Таварс заявил, что Тимма «запутался в своем уме» и добавил, что переезд баскетболиста в Россию точно не связан с деньгами. Заведующий кафедрой экспериментальной физики Латвийского университета Марцис Аузиньш заявил, что баскетболист «пересек границы», согласившись на выступления за российский клуб после начала СВО.

Янис Тимма родился 2 июля 1992 года в Краславе. Он играл на позиции легкого форварда, в составе сборной Латвии выиграл бронзу чемпионата Европы среди игроков в возрасте до 18 лет.