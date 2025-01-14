Отец Яниса Тиммы обратился к Екатерине Гордон за помощью

Адвокат Екатерина Гордон сообщила в Telegram-канале «Гордон и Сыновья», что отец баскетболиста Яниса Тиммы, Райтис Тимма, обратился к ней за помощью.

Тимма попросил Гордон сделать все, чтобы правоохранительные органы проверили содержимое телефона сына и восстановили последние часы перед трагедией. Родственники хотят убедиться, что в этом всем не замешаны третьи лица. Друг спортсмена Марк Пугачев оказал финансовую и моральную поддержку Тимме-старшему. Мужчина уверен, что чьи-то действия или слова привели к трагедии.

Екатерина Гордон уточнила, что организовала юридическую помощь Тимме. Уже в ближайшее время она и ее партнерша Алла Салихова отправятся в правоохранительные органы.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения его бывшей жены, певицы Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Ранее директор Пьера Нарцисса обратился в СК из-за угроз поклонников бывшего мужа Седоковой.