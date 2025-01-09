Сестра Яниса Тиммы раскрыла, оплатила ли Седокова прощание с экс-супругом

Сестра Тиммы заявила, что певица Седокова не оплачивала прощание с баскетболистом

Сестра баскетболиста Яниса Тиммы Лелде Жандецка раскрыла, оплатила ли певица Анна Седокова прощание с экс-супругом. Об этом девушка написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сестра подтвердила, что такое намерение Анна Седокова выражала.

«25 декабря 2024 года она написала, спросив о моем банковском счете. Насколько мне известно, до 8 января 2025 года деньги от Анны Седоковой не поступили», — уточнила Жандецка.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с Седоковой.

Издание «СтарХит» писало, что на телефоне Яниса Тиммы обнаружили послание к экс-супруге. Спортсмен поставил на заставке телефона: «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

Накануне предпринимательница, актриса и певица Алена Кравец объяснила, почему Янис Тимма мог изменять Седоковой.

Ранее Кравец сообщила, что на Рублевке не захотели нанимать Седокову на новогодний корпоратив.