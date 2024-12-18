Седокова оплатила похороны бывшего мужа Тиммы

Певица Анна Седокова взяла на себя все финансовые расходы, связанные с организацией похорон своего бывшего супруга Яниса Тиммы и транспортировкой его тела в Латвию. Об этом рассказала «Осторожно, новости» директор артистки.

Все необходимые услуги полностью оплачены.

При этом сама Седокова остается в больнице, об этом пишет ТАСС. Она была госпитализирована 17 декабря в состоянии аффекта после известия о том, что ее бывший супруг покончил с собой. Информация о том, что тело Тиммы нашли в Москве, появилась в СМИ ночью 17-го числа.

16 декабря Седокова отпраздновала свой день рождения.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен также выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее стало известно место прощания с Янисом Тиммой.