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Десятки человек пришли на прощание с экс-супругом Анны Седоковой

В Латвии простились с баскетболистом Янисом Тиммой
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Artur Stabulnieks/IMAGO/Global Look Press

На прощание с экс-супругом певицы Анны Седоковой баскетболистом Янисом Тиммой в столице Латвии Риге пришли десятки человек. Об этом сообщило издание «СтарХит».

У открытого гроба соболезнования принимали мама баскетболиста и его первая жена Сана Оша. Рядом с гробом поставили большой портрет, на котором Янис изображен с мячом, неподалеку расположили стул с майкой форварда.

«Он был хорошим мальчиком, к нему хорошо относились и в Латвии, и в России. Мне трудно что-то объяснять. Люблю его…» — сказал журналистам отец спортсмена Райтис Тимма.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

В тот же день певица сообщила о госпитализации. Поп-исполнительница опубликовала ролик, в котором лежала под капельницей в палате. На видео заметно, что Анна Седокова плачет. Артистка не прокомментировала свою публикацию. Представители певицы объяснили, что исполнительница находилась в состоянии аффекта.

Ранее друг заявил, что телефон Яниса Тиммы якобы забрали и зачистили.

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