«Забрали люди в форме». В Таджикистане 9 человек задержаны по делу «Крокуса»

В городе Вахдат в Таджикистане задержали девять человек, которых подозревают в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили источник РИА Новости в спецслужбах Таджикистана, источник Reuters там же и источник «Азии-Плюс» в органах власти Таджикистана.
Задержание провели сотрудники Государственного комитета национальной безопасности страны. Им помогали российские силовики, находящиеся в Душанбе. При этом МВД Таджикистана сообщило «Азии-Плюс», что не знает об этой операции. Reuters уточняет, что ее провели в понедельник, 25 марта.
Задержанных перевезли в Душанбе. Все они граждане Таджикистана, жители Вахдата.
«Девять жителей Вахдатского района были задержаны за связь с лицами, совершившими теракт», — пояснил источник РИА Новости.
Их также подозревают в контактах с «Исламским государством» (организация запрещена в России).
Как в Таджикистане ищут пособников террористов
Всех родственников одного из предполагаемых террористов, 25-летнего Фаридуна Шамсиддина (его задержали в России), в Таджикистане задержали неизвестные «люди в официальной одежде». Семья Фаридуна живет в селе Лойоби (25 км от Душанбе). Оттуда 23 марта увезли его отца, мать, брата, жену с 8-месячным ребенком, тещу, дядю, обоих двоюродных братьев и сестер.
Дом семьи Шамсиддина опечатали. Около него дежурит полиция. Одна из соседок рассказала, что «люди в форме» забрали родственников Фаридуна в Душанбе. Какое именно ведомство их задержало, на каких основаниях, и где они сейчас, неизвестно.
«Я не знаю, где они все и как они», — сказала журналистам жена дяди Шамсиддина.
Именно Фаридун на допросе сказал, что слушал проповедника в Telegram, чей «помощник» предложил ему убивать людей за деньги. Некоторые СМИ называют его «главарем» террористов.
Знакомые мужчины из Таджикистана заявили, что Фаридун полгода назад уехал в Россию на заработки, посылал деньги семье, в его поведении не было ничего подозрительного. Жена дяди рассказала, что Шамсиддин приглашал тестя «на работу» в Москву за несколько дней до теракта, не уточняя, о чем речь.
«Когда его тесть уехал в Москву, он не смог его найти», — поделилась женщина.
Пропала также сестра Шамсиддина по имени Махбуба Заргарова. Фаридун был прописан в ее доме в России. Российские власти депортировали Махбубу в Таджикистан. После этого ее следы теряются.
Кого подозревают в пособничестве в России
В России кроме непосредственно самой четверки предполагаемых нападавших задержали семерых человек. Среди них Диловар Исломов, он продал террористам машину, на которой они сбежали из «Крокуса». Задержаны также его брат Аминчон и отец Исроил.
24-летний Диловар работал таксистом, часто перепродавал машины. Сам он говорил, что продал очередной автомобиль «брату жены», ничего не подозревая.
«Я когда сам видел эти фотки [с места теракта], был в шоке. Не знаю, что мне делать. Я пытался дозвониться брату жены, теперь не берет трубку. Он сказал, что эта машина нужна его другу», — рассказывал Диловар.
Вместе с братом они сами пришли в полицию. В итоге их задержали, отца тоже, суд отправил всех в СИЗО.
Еще один предполагаемый пособник — 32-летний бизнесмен Алишер Касымов из Киргизии. Он сдавал Шамсиддину квартиру в Путилково, недалеко от «Крокуса». Изначально по совету матери искал жильцов только среди славян. Но в итоге согласился сдать двум таджикам, которые «приехали на стройку».
«Трое детей дома у него, ипотека. Мой сын не террорист, он работает!» — заявила на суде над Касымовым его мать.
Касымова тоже отправили в СИЗО. Следствие считает, что и он, и семья Исломовых знали о планах террористов и помогали им.
«Были осведомлены о намерениях <...> совершить теракт, знали о его подготовке, способствовали им в этом. Дело же не в том, что они что-то продали», — заявили ТАСС в правоохранительных органах.
Накануне СК сообщил, что еще один задержанный участвовал «в схеме финансирования террористов». Подробности о нем и оставшихся неназванных задержанных не раскрываются.