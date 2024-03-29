«Забрали люди в форме». В Таджикистане 9 человек задержаны по делу «Крокуса» В Таджикистане задержаны девять подозреваемых в связях с террористами из «Крокуса»

В Таджикистане задержали девять человек, подозреваемых в связях с ИГ* и предполагаемыми террористами из «Крокуса». Личности задержанных неизвестны. Кроме того, местные журналисты сообщили о пропаже всех родственников одного из подозреваемых в теракте, задержанного в России. Они жили в селе, их забрали неизвестные «люди в форме». В России тем временем арестовали человека, который продал нападавшим машину, и того, кто сдавал им жилье.

В городе Вахдат в Таджикистане задержали девять человек, которых подозревают в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили источник РИА Новости в спецслужбах Таджикистана, источник Reuters там же и источник «Азии-Плюс» в органах власти Таджикистана.

Задержание провели сотрудники Государственного комитета национальной безопасности страны. Им помогали российские силовики, находящиеся в Душанбе. При этом МВД Таджикистана сообщило «Азии-Плюс», что не знает об этой операции. Reuters уточняет, что ее провели в понедельник, 25 марта.

Задержанных перевезли в Душанбе. Все они граждане Таджикистана, жители Вахдата.

«Девять жителей Вахдатского района были задержаны за связь с лицами, совершившими теракт», — пояснил источник РИА Новости.

Их также подозревают в контактах с «Исламским государством» (организация запрещена в России).

Как в Таджикистане ищут пособников террористов

Всех родственников одного из предполагаемых террористов, 25-летнего Фаридуна Шамсиддина (его задержали в России), в Таджикистане задержали неизвестные «люди в официальной одежде». Семья Фаридуна живет в селе Лойоби (25 км от Душанбе). Оттуда 23 марта увезли его отца, мать, брата, жену с 8-месячным ребенком, тещу, дядю, обоих двоюродных братьев и сестер.

Дом семьи Шамсиддина опечатали. Около него дежурит полиция. Одна из соседок рассказала, что «люди в форме» забрали родственников Фаридуна в Душанбе. Какое именно ведомство их задержало, на каких основаниях, и где они сейчас, неизвестно.

«Я не знаю, где они все и как они», — сказала журналистам жена дяди Шамсиддина.

Именно Фаридун на допросе сказал, что слушал проповедника в Telegram, чей «помощник» предложил ему убивать людей за деньги. Некоторые СМИ называют его «главарем» террористов.

Знакомые мужчины из Таджикистана заявили, что Фаридун полгода назад уехал в Россию на заработки, посылал деньги семье, в его поведении не было ничего подозрительного. Жена дяди рассказала, что Шамсиддин приглашал тестя «на работу» в Москву за несколько дней до теракта, не уточняя, о чем речь.

«Когда его тесть уехал в Москву, он не смог его найти», — поделилась женщина.

Пропала также сестра Шамсиддина по имени Махбуба Заргарова. Фаридун был прописан в ее доме в России. Российские власти депортировали Махбубу в Таджикистан. После этого ее следы теряются.

Кого подозревают в пособничестве в России

В России кроме непосредственно самой четверки предполагаемых нападавших задержали семерых человек . Среди них Диловар Исломов, он продал террористам машину, на которой они сбежали из «Крокуса». Задержаны также его брат Аминчон и отец Исроил.

24-летний Диловар работал таксистом, часто перепродавал машины. Сам он говорил, что продал очередной автомобиль «брату жены», ничего не подозревая.

«Я когда сам видел эти фотки [с места теракта], был в шоке. Не знаю, что мне делать. Я пытался дозвониться брату жены, теперь не берет трубку. Он сказал, что эта машина нужна его другу», — рассказывал Диловар.

Вместе с братом они сами пришли в полицию. В итоге их задержали, отца тоже, суд отправил всех в СИЗО.

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Еще один предполагаемый пособник — 32-летний бизнесмен Алишер Касымов из Киргизии. Он сдавал Шамсиддину квартиру в Путилково, недалеко от «Крокуса». Изначально по совету матери искал жильцов только среди славян. Но в итоге согласился сдать двум таджикам, которые «приехали на стройку».

«Трое детей дома у него, ипотека. Мой сын не террорист, он работает!» — заявила на суде над Касымовым его мать.

Касымова тоже отправили в СИЗО. Следствие считает, что и он, и семья Исломовых знали о планах террористов и помогали им.

«Были осведомлены о намерениях <...> совершить теракт, знали о его подготовке, способствовали им в этом. Дело же не в том, что они что-то продали», — заявили ТАСС в правоохранительных органах.

Накануне СК сообщил, что еще один задержанный участвовал «в схеме финансирования террористов». Подробности о нем и оставшихся неназванных задержанных не раскрываются.