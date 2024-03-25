«Когда увидел фотки, был в шоке». Что известно о новых фигурантах дела о теракте в «Крокусе» Суд арестовал еще троих фигурантов по делу о теракте в «Крокусе»

В Москве арестовали еще троих фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокусе». Ими стали бывший владелец «Рено», на котором скрылись террористы, Диловар Исломов, его брат Аминчон и отец Исроил. Братья Исломовы сами пришли в полицию, когда узнали о произошедшем 22 марта. При этом СК утверждает, что они вступили в террористическую группу в январе и марте этого года.

В Москве Басманный суд постановил заключить под стражу до 22 мая Аминчона (33 года) и Диловара (25 лет) Исломовых и их отца Исроила Исломова (62 года). Их обвиняют в пособничестве террористам, которые организовали и исполнили теракт в «Крокус Сити Холле». Младшему Исломову раньше принадлежал белый Renault Symbol с госномерами Т 668 УМ 69-го региона (Тверская область), на котором пытались скрыться преступники.

Следствие утверждает, что главарь преступной группы Шамсидин Фаридун уговорил трех фигурантов Исломовых стать соучастниками преступления. Аминчон (брат бывшего владельца Renault) якобы присоединился к террористам не позднее января, а Диловар (бывший владелец Renault) — не позднее 11 марта. ТАСС сообщил, что интересы фигурантов защищали предоставленные государством адвокаты.

close 100% Аминчон Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы, 25 марта 2024 года Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

РИА Новости выяснило, что следователи подали ходатайства об аресте всего за полчаса до окончания рабочего дня. Три разных судьи приступили к их рассмотрению, все заседания проходили в закрытом режиме.

Исломовы сами пришли в полицию

По данным Telegram-канала Baza, сначала следователи считали, что Renault принадлежит 29-летнему Рустаму Назарову, поэтому его фотографии появились на ориентировках. Однако выяснилось, что во время теракта он был дома в Самаре, что подтвердили его родственники. Как оказалось, Renault действительно когда-то принадлежало Назарову, но он его продал еще два года назад. Увидев ориентировку, мужчина сам явился в полицию и обо всем рассказал.

В какой-то момент автомобиль приобрел таксист Диловар Исломов. В своих соцсетях мужчина регулярно размещал объявления о продаже машин, вероятнее всего, он занимался перепродажей автомобилей. 23 марта в разговоре с «Новая газета Европа» Диловар признался, что продал автомобиль «брату жены» примерно за неделю до теракта. При этом источник РИА Новости сообщил, что сделка состоялась в феврале.

«Это была моя машина. Я когда сам видел эти фотки [с места теракта], был в шоке. Не знаю, что мне делать. Я пытался дозвониться брату жены, теперь не берет трубку. Он сказал, что эта машина нужна его другу», — сказал Исломов.

Арестованный террорист Далерджон Мирзоев заявил следователям, что они купили Renault у родственников некого Абдулло, чтобы «работать [в] такси».

Исломов утверждает, что он сам пришел в полицию вместе с братом, чтобы дать показания. Их задержали и обвинили в пособничестве террористам, затем задержали и их отца.

На суде Амичон Исломов отверг предъявленные обвинения в преступлении по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ.

Сервис проверки ОСАГО Российского союза автостраховщиков говорит, что даже после продажи автомобиля Диловар Исломов оставался единственным водителем, вписанным в полис. То есть по закону только он мог управлять «Рено».

close 100% Исроил Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы, 25 марта 2024 года Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Что известно о новых фигурантах

У Диловара Исломова есть жена и ребенок. В материалах суда сказано, что он гражданин России.

Амичон Исломов был дважды женат, у него семеро детей, младшему из которых всего семь месяцев. Мужчина сказал следователям, что работал водителем автобуса. Во время суда он прятал лицо от журналистов. Амичон Исломов отрицает свою причастность к теракту. У мужчины также есть гражданство России.

Исроил Исломов также женат, помимо двух сыновей-фигурантов, у него есть еще трое детей. Мужчина не был судим. Он гражданин Таджикистана, с трудом говорит на русском языке. В России у него оформлен только вид на жительство.

Все обвиняемые зарегистрированы в Тверской области. По данным «Осторожно, новости», семья жила в Твери много лет.