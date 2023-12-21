В университете Праги произошла стрельба. Нападавший мог вдохновиться брянской школьницей Полиция Чехии: при стрельбе в университете Праги погибли 15 человек

В центре Праги студент пришел в университет с оружием и расстрелял окружающих. Известно минимум о 15 погибших и 25 пострадавших, сам нападавший не выжил. По предварительной информации, ранее в тот же день стрелок убил своего отца. Знакомые характеризуют его как тихого и незаметного молодого человека, он хорошо учился и получил несколько учебных степеней. Чешская полиция проверяет версию о том, что студент вдохновился недавней стрельбой в брянской гимназии.

Что известно о стрельбе

Стрельбу в Карловом университете в центре города устроил 24-летний студент Давид Козак, сообщил новостной сайт expats.cz со ссылкой на чешскую полицию.

Молодой человек учился в этом университете на факультете искусств. 21 декабря в 14:00 (16:00 мск) он должен был там выступать. Вместо этого студент пришел в соседнее здание, на философский факультет, с оружием и примерно час спустя открыл огонь по окружающим.

Погибли как минимум 15 человек , заявил глава чешской полиции Мартин Вондрашек. Сам стрелок также не выжил.

close 100% Студенты, прячущиеся от стрельбы на крыше здания университета, и забаррикадированный класс во время стрельбы Reuters/Jakob Weizman/Twitter

«Стрелок устранен!!! Сейчас все здание эвакуировано, на месте происшествия несколько погибших и десятки раненых», — написало ведомство в соцсети X.

По предварительной информации, Козак совершил самоубийство, когда к университету подъехали многочисленные полицейские машины, передал канал Channel 3. По словам начальника полиции, проверяются две версии: либо стрелок совершил самоубийство, либо его застрелил кто-то из полицейских, так как они использовали на месте происшествия табельное оружие.

Пострадали не менее 25 человек . Спасатели уточнили, что у жертв «широкий спектр травм» — от легких до очень тяжелых. В тяжелом состоянии минимум девять пострадавших. Некоторые люди, пытаясь спастись, вылезали в окна и на крышу, одна девушка не удержалась и разбилась насмерть, узнал Channel 3.

«У нас обычно не стреляют»

Очевидцы рассказывают, что выстрелы раздавались как снаружи, так и внутри здания. Предположительно, сначала стрелок передвигался по четвертому этажу, а потом забрался на крышу. Некоторые студенты, пытаясь спасти свою жизнь, забаррикадировались в помещениях факультета.

«Молюсь, чтобы я остался жив. Я запер дверь до того, как стрелок попытался ее открыть», — написал в соцсетях один из очевидцев.

Глава полиции уточнил, что у нападавшего был пистолет . По информации denik.cz, Козак принес несколько видов оружия и взрывчатку. Портал Aktu.cz сообщал, что молодой человек использовал длинноствольное оружие с оптикой.

Директор галереи «Рудольфинум» на площади Яна Палаха, где находится университет, Петр Недома рассказал, что нападавший в какой-то момент выбросил свое оружие:

«[Он] стрелял в сторону Манесова моста. Неоднократно, с некоторыми перерывами. Затем я увидел, как он выстрелил, поднял руки вверх и бросил оружие на улицу, оно лежало на пешеходном переходе».

close 100% Полицейские на балконе философского факультета Карлова университета в центре Праги, Чешская Республика, 21 декабря 2023 года Petr David Josek/AP

Жительница Праги Анна (имя изменено), которая была неподалеку, сообщила «Газете.Ru», что слышала больше пяти выстрелов.

«В какой-то момент подъехали полицейские с оружием, заблокировали улицы и начали стрелять недалеко. До сих пор все перекрыто. <...> Было больше пяти [выстрелов] точно. Для Праги много, у нас обычно не стреляют», — отметила она.

Преподаватель Карлова университета Сергей Медведев (признан в РФ СМИ-иноагентом) написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в здание после начала стрельбы ворвался спецназ:

«Я читал лекцию, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла. Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение. <...> На лестнице [сейчас] много крови, медиков, носилки».

Правоохранители оцепили площадь Яна Палаха и соседнюю территорию, туда никого не пускают. На место прибыл чешский министр внутренних дел Вит Ракушан. Он уточнил, что нападавший был один, и призвал граждан не мешать работе полиции. Президент Чехии Петр Павел заявил, что «потрясен событиями на факультете искусств Карлова университета» и выразил соболезнования родственникам жертв.

Убийство отца

За несколько часов до нападения отец Козака был убит в небольшой деревне Хостун Кладенского района. Местность находится примерно в 132 км от Праги.

Погибшего нашли в его доме, при этом внутри полиция также обнаружила ловушки со взрывчаткой. Правоохранители подозревают в убийстве молодого человека. По данным полиции, он объявил перед отъездом в Прагу, что хочет покончить с собой.

Самого нападавшего его сокурсники описывают как тихого и незаметного человека, он хорошо учился. Получил степень бакалавра истории и европейских исследований, а затем степень магистра истории.

По данным полиции, в прошлом Козак никогда не был замешан в терроризме или экстремизме. Студент законно приобрел несколько видов огнестрельного оружия, включая пистолет, из которого расстрелял людей.

В доме Козака полиция нашла свидетельства того, что у стрелка были суицидальные наклонности. О чем именно речь, неизвестно.

«Это человек, у которого есть свои проблемы, и который стремился лишить жизни не только себя, но и других», — охарактеризовал студента чешский министр внутренних дел.

«Последняя капля»

Полиция проверяет версию о том, что стрелка вдохновила недавняя массовая стрельба в гимназии Брянска.

«Этот человек был вдохновлен аналогичным ужасным событием за рубежом. У нас есть непроверенная информация из одного аккаунта в социальной сети, что он, якобы, вдохновился терактом в России», — заявил глава чешской полиции.

В Telegram обнаружили канал, который, предположительно, мог вести нападавший. Его автор писал, что «всегда хотел убивать» и собирался стать маньяком. Он утверждал, что вдохновился недавней трагедией в Брянске, где восьмиклассница расстреляла из ружья школьников, убив одного человека, и застрелилась сама. По его словам, русская школьница стала для него «последней каплей».