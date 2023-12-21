В университете Праги произошла стрельба. Нападавший мог вдохновиться брянской школьницей

Что известно о стрельбе
Стрельбу в Карловом университете в центре города устроил 24-летний студент Давид Козак, сообщил новостной сайт expats.cz со ссылкой на чешскую полицию.
Молодой человек учился в этом университете на факультете искусств. 21 декабря в 14:00 (16:00 мск) он должен был там выступать. Вместо этого студент пришел в соседнее здание, на философский факультет, с оружием и примерно час спустя открыл огонь по окружающим.
Погибли как минимум 15 человек, заявил глава чешской полиции Мартин Вондрашек. Сам стрелок также не выжил.
Студенты, прячущиеся от стрельбы на крыше здания университета, и забаррикадированный класс во время стрельбыReuters/Jakob Weizman/Twitter
«Стрелок устранен!!! Сейчас все здание эвакуировано, на месте происшествия несколько погибших и десятки раненых», — написало ведомство в соцсети X.
По предварительной информации, Козак совершил самоубийство, когда к университету подъехали многочисленные полицейские машины, передал канал Channel 3. По словам начальника полиции, проверяются две версии: либо стрелок совершил самоубийство, либо его застрелил кто-то из полицейских, так как они использовали на месте происшествия табельное оружие.
Пострадали не менее 25 человек. Спасатели уточнили, что у жертв «широкий спектр травм» — от легких до очень тяжелых. В тяжелом состоянии минимум девять пострадавших. Некоторые люди, пытаясь спастись, вылезали в окна и на крышу, одна девушка не удержалась и разбилась насмерть, узнал Channel 3.
«У нас обычно не стреляют»
Очевидцы рассказывают, что выстрелы раздавались как снаружи, так и внутри здания. Предположительно, сначала стрелок передвигался по четвертому этажу, а потом забрался на крышу. Некоторые студенты, пытаясь спасти свою жизнь, забаррикадировались в помещениях факультета.
«Молюсь, чтобы я остался жив. Я запер дверь до того, как стрелок попытался ее открыть», — написал в соцсетях один из очевидцев.
Глава полиции уточнил, что у нападавшего был пистолет. По информации denik.cz, Козак принес несколько видов оружия и взрывчатку. Портал Aktu.cz сообщал, что молодой человек использовал длинноствольное оружие с оптикой.
Директор галереи «Рудольфинум» на площади Яна Палаха, где находится университет, Петр Недома рассказал, что нападавший в какой-то момент выбросил свое оружие:
«[Он] стрелял в сторону Манесова моста. Неоднократно, с некоторыми перерывами. Затем я увидел, как он выстрелил, поднял руки вверх и бросил оружие на улицу, оно лежало на пешеходном переходе».
Полицейские на балконе философского факультета Карлова университета в центре Праги, Чешская Республика, 21 декабря 2023 годаPetr David Josek/AP
Жительница Праги Анна (имя изменено), которая была неподалеку, сообщила «Газете.Ru», что слышала больше пяти выстрелов.
«В какой-то момент подъехали полицейские с оружием, заблокировали улицы и начали стрелять недалеко. До сих пор все перекрыто. <...> Было больше пяти [выстрелов] точно. Для Праги много, у нас обычно не стреляют», — отметила она.
Преподаватель Карлова университета Сергей Медведев (признан в РФ СМИ-иноагентом) написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в здание после начала стрельбы ворвался спецназ:
«Я читал лекцию, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла. Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение. <...> На лестнице [сейчас] много крови, медиков, носилки».
Правоохранители оцепили площадь Яна Палаха и соседнюю территорию, туда никого не пускают. На место прибыл чешский министр внутренних дел Вит Ракушан. Он уточнил, что нападавший был один, и призвал граждан не мешать работе полиции. Президент Чехии Петр Павел заявил, что «потрясен событиями на факультете искусств Карлова университета» и выразил соболезнования родственникам жертв.
Убийство отца
За несколько часов до нападения отец Козака был убит в небольшой деревне Хостун Кладенского района. Местность находится примерно в 132 км от Праги.
Погибшего нашли в его доме, при этом внутри полиция также обнаружила ловушки со взрывчаткой. Правоохранители подозревают в убийстве молодого человека. По данным полиции, он объявил перед отъездом в Прагу, что хочет покончить с собой.
Самого нападавшего его сокурсники описывают как тихого и незаметного человека, он хорошо учился. Получил степень бакалавра истории и европейских исследований, а затем степень магистра истории.
По данным полиции, в прошлом Козак никогда не был замешан в терроризме или экстремизме. Студент законно приобрел несколько видов огнестрельного оружия, включая пистолет, из которого расстрелял людей.
В доме Козака полиция нашла свидетельства того, что у стрелка были суицидальные наклонности. О чем именно речь, неизвестно.
«Это человек, у которого есть свои проблемы, и который стремился лишить жизни не только себя, но и других», — охарактеризовал студента чешский министр внутренних дел.
«Последняя капля»
Полиция проверяет версию о том, что стрелка вдохновила недавняя массовая стрельба в гимназии Брянска.
«Этот человек был вдохновлен аналогичным ужасным событием за рубежом. У нас есть непроверенная информация из одного аккаунта в социальной сети, что он, якобы, вдохновился терактом в России», — заявил глава чешской полиции.
В Telegram обнаружили канал, который, предположительно, мог вести нападавший. Его автор писал, что «всегда хотел убивать» и собирался стать маньяком. Он утверждал, что вдохновился недавней трагедией в Брянске, где восьмиклассница расстреляла из ружья школьников, убив одного человека, и застрелилась сама. По его словам, русская школьница стала для него «последней каплей».