«Это кажется шуткой, он придет домой»: в Иркутске подростка спросили «с какого района» и зарезали СК возбудил об убийстве школьника в Иркутске

На остановке в Иркутске подростки подошли к сверстнику, спросили, с какого он района, и зарезали. Двух подозреваемых в убийстве задержали на следующий день. СМИ связали этот инцидент со ставшим популярным сериалом о группировках Казани «Слово пацана». Однако в местном МВД уточнили: задержанные сериал не смотрели и сами сообщили об этом на допросе. Теперь создатели картины готовят иски на издания, связавшие убийство мальчика с влиянием сериала.

Что произошло

Вечером 2 декабря подростки убили сверстника на остановке общественного транспорта «Лисиха» на улице Байкальской в Иркутске. Как сообщили в местном СК, погибшему было 15 лет. Следователи возбудили уголовное дело. Оно расследуется по ч. ст. 105 УК ППФ (убийство).

«На остановке общественного транспорта на улице Байкальской в Иркутске в ходе конфликта между подростками был ранен 15-летний мальчик. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако потерпевшего спасти не удалось», — говорится в сообщении следователей.

По информации Telegram-канала Baza, смертельный удар в шею был нанесен после вопроса «Ты с какого района?» Убитый подросток был на остановке не один, с ним были друзья. Сколько человек — Baza не уточняет. В банде, которая пришла на остановку позже, было около десяти незнакомых им сверстников.

В пресс-службе прокуратуры региона рассказали, что подростку нанесли как минимум четыре ножевых ранения.

В соцсетях активно распространяются кадры с места преступления: раненый подросток сидит на скамейке, вокруг него — толпа очевидцев. Девушка, снимающая видео, кричит за кадром: «Я говорю, «скорую» вызывайте!». Спустя пару секунд кто-то достает телефон.

3 декабря уже были задержаны первые подозреваемые — двое подростков, которые, предположительно, участвовали в конфликте. Их поймали в Качугском районе и доставили в следственный отдел на допрос. По данным Baza, у одного из мальчиков обнаружили тот самый нож, который стал орудием убийства.

По статье об убийстве им грозит тюремный срок от 6 до 15 лет.

«Со спокойным сердцем ждала дома»

Мать мальчика рассказала сайту KP.ru, что в день трагедии ее сын провожал домой девочку, живущую в Октябрьском районе, как раз недалеко от остановки «Лисиха». Сам подросток жил в Правобережном районе. Вернуться домой он решил на такси.

«Он как проводил девушку, позвонил, мол, что вызвал машину. Я со спокойным сердцем ждала дома. А через 20 минут звонок от следователя», — вспоминает женщина.

По ее словам, сын отлично учился в школе и собирался поступать в техникум на автомеханика.

«Мой сын был самый любимый, самый лучший ребенок во всем мире, долгожданный. Я его в 28 лет родила. Все родственники, все друзья его обожали. В школе на него такая характеристика была, учителя говорили, что он то биологию любил, то химию, то математику», — поделилась Дарья Михайловна с IrCity.Ru.

Она добавила, что мальчик увлекался футболом и строил большие планы на будущее. «У нас было столько планов. Мне кажется, что это все какая-то шутка, что он придет завтра домой...» — говорит мать погибшего.

Ученики школы №9, в которой учился подросток, отзываются о нем как о добром и хорошем друге.

«Поскользнулась я в прошлом году зимой, подвернула ногу, а он мне встать помог. Мы учились в разных классах, я младше него. Запомнила его добрым и хорошим человеком», — рассказала одна из учениц.

«Я старше него, но часто виделись после школы, когда курили. Он общался с не особо доброй компанией, но от него впечатление было хорошее. Он был хороший парень», — согласился с ней другой школьник.

«Слово пацана»

Ранее в СМИ стала распространяться версия о том, что подростка могли убить его ровесники, вдохновившись новым сериалом Жоры Крыжовникова о криминальных бандах Казани конца 1980-х гг. «Слово пацана. Кровь на асфальте». Уполномоченная по правам ребенка в регионе Светлана Афанасьева утверждает, что убийство на остановке в Иркутске не связано с сериалом.

«Сейчас разгоняется информация о том, что ребята скопировали свои действия из нашумевшего, за последние дни, сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Подобные сравнения с сериалом происходят у нас не впервые. К сожалению, многие на этом просто желают хайпануть, не задумываясь о последствиях. Установлено, что связи с сериалом, нет», — отметила иркутская чиновница.

Афанасьева также заявила, что взяла на контроль результаты расследования дела об убийстве.

Связь убийства с сериалом опровергли и в МВД по Иркутской области.

«Оперативники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» в максимально короткий срок задержали предполагаемого подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Он пояснил, что этот сериал не смотрел. Таким образом, информация о взаимосвязи произошедшего с сериалом не подтверждается», — сказано в сообщении ведомства.

Сами авторы картины, по данным Telegram-канала «Осторожно, новости», планируют подать иски в отношении тех изданий, которые связывали убийство 15-летнего Егора и сериал.