«Тайны московского подземелья». Продолжаются поиски пропавших во время ливня диггеров

Из Москвы-реки достали тело пятой участницы группы, которая пошла на экскурсию под названием «Тайны московского подземелья» в столичные коллекторы во время сильного ливня. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что поиски пропавших диггеров продолжаются. В департаменте ЖКХ уточнили, что такие экскурсии незаконны. Организатор этих мероприятий задержан, возбуждено уголовное дело. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале выразил соболезнование родным и близким погибших, которые утонули 20 августа во время самоорганизованного спуска в водосточный коллектор реки Неглинки.

Собянин сообщил, что поиск пропавших продолжается. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе столичного департамента ЖКХ заявили, что подобные экскурсии незаконны, а их проведение квалифицируется как уголовно наказуемое деяние, передает РИА Новости. Более того, рекламировать такие услуги в интернете тоже нельзя.

Более 20 желающих

По данным РИА Новости, в воскресенье спуститься в коллектор должно было около 20 человек, однако большинство отказались из-за прогноза о сильном ливне. Источник агентства – представитель экстренных служб Москвы – уточнил, что в прогулке участвовало восемь человек.

Telegram-канал 112 выяснил, что на экскурсию можно было записаться на специальном сайте. Ее стоимость составляла девять тысяч рублей. В описании отмечалось, что в дождь спуски не проводятся. Почему участники решили все же пойти в коллектор – пока не удалось установить.

По данным Telegram-канала Baza, точное количество пропавших до сих пор неизвестно.

Как сообщили «Известия», в воскресенье вечером из Москвы-реки достали тело 15-летней девушки. Утром неподалеку нашли 17-летнего юношу. Останки вынесло из коллектора в районе парка «Зарядье».

Погибшие – родственники сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина, сообщает 112. Когда члены семьи были на экскурсии в коллекторе, начался сильный дождь. Эксперты считают, что шансов спастись у них не было.

Через какое-то время обнаружили тело 15-летней дочери Маркушина, она тоже была на экскурсии. По данным Shot, это произошло около Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной. У погибшей зафиксировали рану головы. По предварительным данным, девушка получила ее, когда группу смыло потоком воды.

У причала парка «Зарядье» обнаружили тело мужчины. Им оказался 63-летний житель Петербурга, сообщает 112. По данным Telegram-канала Shot, его увидел капитан корабля, проплывающий мимо. Вместе с ним нашли тело его 64-летней супруги – пятой погибшей. Последнее время муж с женой проживали в Подмосковье.

Как сообщает 112, в полицию обратились друзья 34-летней Дарьи Быковой. Девушка пошла на экскурсию «Тайны московского подземелья» и перестала выходить на связь. Ее ищут. Также устанавливают местонахождение экскурсовода Константина Филиппова и сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина.

Последнее сообщение от экскурсовода

По предварительным данным, гид оставил специальный маячок на месте входа в коллектор для коллег и спасателей на случай беды. В это время в Москве уже шел ливень, сообщает Baza.

Группа дошла до района метро Трубная. Экскурсовод отправил SMS-сообщение: «Дождь, можно ли выходить на Трубной?» После этого он перестал отвечать, сообщает Telegram-канал Mash.

Через какое-то время один из коллег экскурсовода нашел маячок и понял, что что-то случилось, так как в плохую погоду коллекторы быстро заполняются водой.

В воскресенье выпало 60% от нормы осадков всего августа, то есть туннели были полностью затоплены. Кроме этого, внутри образовалось сильнейшее течение, удержаться на одном месте было практически невозможно. Вода отнесла тела погибших на два километра.

Спустя сутки после случившегося сотрудники «Мосводостока» проверили все места, где могли бы находиться члены группы: лазы, водостоки и более трех километров коллекторов. Им не удалось найти ни живых, ни мертвых. Специалисты считают, что одного из пропавших без вести могло унести в Москву-реку, сообщает Baza.

Точно известно о пяти погибших и трех пропавших, однако членов группы могло быть больше.

Возбуждено уголовное дело

По данным 112, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подозреваемым стал 31-летний организатор и руководитель диггеров – Никита Дубас. Он находится на допросе. Следователи будут ходатайствовать об аресте мужчины.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему опытные диггеры спустились в коллектор вместе с несовершеннолетними, проигнорировав информацию о плохих погодных условиях, и в ливень повели группу на экскурсию.

112 сообщает, что у Дубаса провели обыск. Следователи установили, что во время происшествия мужчина находился в Белоруссии. Днем он не смог связаться с Филипповым, поэтому решил экстренно вернуться в Москву, подозревая плохое.

Дубас сотрудничает со следствием. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Кроме этого, обыски проходят и в квартире пропавшего экскурсовода, передает Baza.

Также сотрудники правоохранительных органов обыскивают офисы компаний «Авангард» и «Спутник», которые продавали билеты на подземные экскурсии. Полицейские пришли домой к директорам этих компаний и еще к владельцам компании «Трипстер».

Было установлено, что экскурсии не были согласованы с городскими службами Москвы.