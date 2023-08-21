«Спастись шансов не было». Ливень утопил группу диггеров в столичном подземелье

Тела 15-летней девочки и 17-летнего юноши, утонувших в подземных коллекторах во время ливня 20 августа, нашли в Москве-реке в районе парка Зарядье, сообщает Telegram-канал 112. В столице начался ливень и уровень воды в коллекторах резко поднялся, шансов спастись у диггеров не было. Канал отмечает, что подобная экскурсия стоит 9 тыс. рублей. По данным ТАСС, в группе могло быть до восьми человек.

Из Москва-реки достали тела девушки и юноши, которые накануне были на экскурсии по подземным коллекторам столицы, и утонули из-за ливня, который резко поднял уровень воды под землей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Накануне вечером достали тело молодой девушки, ближе к утру — юного парня. Установлено, что погибшие 17-летний Глеб Л. и 15-летняя Вика — родственники сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина. Они, вместе с дядей исследовали московские коллекторы, когда начался сильный дождь. Вода слишком резко поднялась, спастись у диггеров шансов не было. <…> Погибших вынесло из коллектора в районе парка Зарядье»,

— отмечается в публикации.

По информации 112, тело Маркушина пока не найдено. Сотрудники полиции выясняют, сколько человек было в группе и где могла их застать стихия.

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Кроме того, 112 опубликовал предварительный список экскурсионной группы, сейчас известно о четырех участниках, среди них трое несовершеннолетних.

Telegram-канал Baza сообщает, что в группе находилось минимум пять человек. Также Baza уточнила, что 47-летний Дмитрий Маркушин — руководитель PR-службы компании «Ланит».

По информации ТАСС, найдены тела девочки и мужчины 40 лет. По информации источника из экстренных служб, среди пропавших в коллекторе подростки в возрасте 15 и 17 лет.

«Среди пропавших в коллекторе может быть сотрудник крупнейшей российской IT-компании, его дочь и племянник. Информация проверяется», — добавил представитель экстренных служб.

Кроме того, было обнаружено тело еще одной участницы экскурсии, это 15-летняя школьница. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT. По данным канала, девочку нашли в районе Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной. Утверждается, что у погибшей обнаружили рваную рану головы.

20 августа в Москве выпало порядка трети месячной нормы осадков. Столичный главк МЧС сообщал о штормовом предупреждении. Из-за сильного дождя были подтоплены несколько торговых центров, станция БКЛ «Марьина Роща» и дороги.

По версии Telegram-канала 112, в экскурсии могло участвовать до 20 человек. Сейчас их число выясняется. Записаться на путешествие можно было на специальном сайте. Отмечается, что за 9 тысяч рублей туристам выдавали бахилы от ОЗК (общевойсковой защитный комплект) и фонарик.

Отдельно прописано, что в случае дождя экскурсия отменяется. Почему, несмотря на крайне неблагоприятный прогноз погоды, диггеры повели группу, выясняют следователи.

Сейчас, по информации 112, подобные экскурсии не проводятся: после инцидента организаторы отменили ближайшие встречи и вернули деньги за купленные билеты.