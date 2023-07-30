Штурм пивной в центре Таганрога. Как пьяный дебошир переполошил город

В Таганроге 39-летний мужчина заперся в пивной и кидал бутылки с жидкостью в прохожих. Инцидент произошел в самом центре города — на Александровской улице. Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов пришлось штурмовать здание. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

А была ли стрельба?

В самом центре Таганрога мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, забаррикадировался в магазине пива. Местные СМИ изначально сообщали, что он ведет стрельбу из травматического пистолета. Позже в региональном управлении МВД заявили, что мужчина не отстреливался, а бросал в прохожих бутылки с неизвестной жидкостью.

Инцидент произошел на Александровской улице, уточняет Mash.

«В магазине на тот момент была продавец. Мужчина начал стрелять в прохожих, очевидцы вызвали полицию. Стрелял из травматического пистолета», – рассказал местному порталу 161.ru источник в силовых структурах.

На место практически сразу прибыли сотрудники Росгвардии и полиция.

Злоумышленник отказался сдаться и бросал бутылки в сотрудников правоохранительных органов, после чего начался штурм здания.

Мужчину в итоге удалось задержать, в результате произошедшего никто не пострадал.

Кем оказался дебошир

«Уже закончилась [стрельба]. Просто пьяный устроил дебош, все разъехались уже. Забрали [в отделение полиции]», — поделился источник телеканала «360».

Как сообщили в МВД, в магазине забаррикадировался 39-летний житель Таганрога. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства.

В пресс-службе ведомства подтвердили, что на момент задержания мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в установленном законом порядке», — говорится в сообщении МВД.

Сколько оружия на руках у россиян

По данным Росгвардии, в России официально зарегистрировано 6,5 млн единиц оружия, которым владеют 3,7 млн физических лиц. Получить лицензию на приобретение оружия довольно просто.

При этом лицензия на его хранение или ношение может быть аннулирована.

Ружье, травматический или газовый пистолет гвардейцы или полицейские могут отобрать, если его владелец нарушал правила охоты, переносил или тем более использовал его в пьяном виде, а также стрелял из своего оружия в тех местах, где это запрещено.

Расстаться с лицензией также придется, если человек получил судимость за преступление или был поставлен на учет в психдиспансер или наркодиспансер уже после того, как ему разрешили купить пистолет или ружье.

При этом аннулирование лицензии осуществляется через суд, а силовики могут лишь приостановить ее действие.

Без оформления специального разрешения в России можно приобрести пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм включительно (предназначено для спортивной и развлекательной стрельбы).