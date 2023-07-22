В Екатеринбурге водитель Porsche уходил от полицейской погони со стрельбой, чтобы испытать машину после ремонта

На северо-востоке Екатеринбурга полицейские рано утром открыли огонь по Porsche Cayenne, чтобы остановить автомобиль. Водитель, пытаясь скрыться от полиции, протаранил несколько машин во дворе жилого дома. Мужчину удалось задержать, только прострелив машине колеса. Он объяснил, что так хотел «испытать» автомобиль после ремонта. «Газета.Ru» поговорила с очевидицей погони и узнала подробности.

Жители Пионерского микрорайона Екатеринбурга проснулись ранним утром 22 июля от громких звуков стрельбы. Полицейские устроили погоню за водителем Porsche Cayenne, который попытался скрыться во дворе жилого дома на улице Блюхера.

«Нас разбудили выстрелы. Полицейские стреляли по колесам Porsche, который пытался скрыться от экипажей ДПС. Автомобиль виновника стоит без колеса», — рассказали местные жители изданию URA.ru.

Еще один очевидец сказал порталу E1.ru, что слышал не менее 20 выстрелов.

Местные жители записали произошедшее на видео. На записи видно, как водитель Porsche, пытаясь сбежать от полиции, сначала врезался в машину ДПС, а затем протаранил несколько припаркованных авто. Не менее шести сотрудников полиции начали бежать за Porsche и стрелять по колесам.

Собеседник издания E1 рассказал, что все произошло около 04:30 по местному времени.

«Полиция гналась за водителем, загнали его в тупик: в тупиковый двор дома по улице Блюхера. Водитель отказался выходить из авто, развернулся, протаранив машины на парковке и машины ДПС», — сказал очевидец.

По его словам, тогда полицейские начали стрелять, но даже с поврежденными колесами водитель попытался уехать. «Сотрудники пешком продолжили его преследовать», — добавил мужчина.

«Porsche без колес, лужа крови»

Очевидица задержания рассказала «Газете.Ru», что ночью ее разбудили «страшные звуки»: крики и шум от столкновения Porsche с другими машинами.

«Когда я услышала, что потише стало, я решила взглянуть, что там вообще происходит. Подхожу к окну и вижу картину: куча полицейских машин, машина Porsche без колес, лужа крови, мужика бинтует скорая помощь», — поделилась женщина.

По ее словам, водитель и полицейские находились во дворе несколько часов.

«Приехала скорая, был допрос, уже его перебинтовали, руки сзади связали наручниками. Все это было до часов шести. Они его стояли пытали, так скажем, разговорами на всю улицу», — добавила местная жительница.

Когда водителя увезли, сотрудники ДПС продолжили работать на месте происшествия. Очевидцы, чьи машины пострадали в результате погони, рассказали URAL.KP.RU, что водитель Porsche был трезв.

Он сам также заявил РЕН ТВ, что не был пьяным, а просто «испытывал» машину после ремонта:

«Решил попробовать, догонят — не догонят. Догнали».

«Гонялись за ним примерно с 03:00. Он приехал сюда, снес шлагбаум, помял BMW, мою машину снес на два метра», — цитирует kp.ru очевидца погони, чей Hyundai оказался протаранен.

В городской Госавтоинспекции сообщили, что задержанный находится в дежурной части полиции и дает показания.

По информации kp.ru, повреждения получили три полицейские машины и восемь автомобилей жителей ближайших многоэтажек.