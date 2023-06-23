Для провокации с «грязной бомбой». Зачем контрабандистам понадобился цезий-137

Пятеро человек были задержаны ФСБ вместе с МВД при попытке вывезти за рубеж килограмм цезия-137. Этот радиоактивный нуклид образуется в ядерных реакторах, и может быть использован для создания «грязной бомбы». По данным ФСБ, преступная группа в обмен на $3,5 млн намеревалась передать цезий-137 «для использования в ущерб российским интересам» в ходе СВО.

Преступная группа из пяти человек была задержана оперативниками ФСБ и МВД при попытке контрабандой вывезти из России килограмм радиоактивного вещества. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Действуя в интересах иностранного заказчика, [задержанные] предпринимали шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений одного килограмма изотопа цезий-137 за $3,5 млн с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из Российской Федерации за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Координацию действий злоумышленников осуществлял гражданин Украины, добавили в ФСБ. При этом, утверждает ЦОС, вывезенный цезий-137 можно было бы использовать «для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России».

В отношении задержанных возбудили уголовное дело – о приготовлении к контрабанде радиоактивных веществ. Все пятеро арестованы и признались в содеянном, подчеркнули в ФСБ.

Цезий-137 применяется для лечения раковых опухолей, радиостерилизации продуктов и лекарств, в измерительной и досмотровой технике, а также в рентген-аппаратах.

Этот нуклид является высоко радиоактивным и крайне опасен для человека. РИА Новости со ссылкой на неназванных экспертов утверждает, что цезий-137 может быть использован при создании так называемой «грязной бомбы».

ФСБ также опубликовала видеозапись задержания. Один из задержанных мужчин сообщил, что одновременно является гражданином РФ, Украины и ДНР и признался в содеянном.

19 июня глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что Киев «может продолжать работы по созданию грязной бомбы».

По данным СВР, украинская сторона хочет отправить на переработку облученное топливо с Ровенской АЭС.

«Грязная бомба» по сути представляет собой контейнер с радиоактивным веществом и взрывчаткой. Де-факто эффект такой бомбы может повторить взрыв объекта мирной атомной энергетики или другого производства с радиоактивными материалами.

3 ноября 2022 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Москва подозревает «западных кураторов» в участии в создании Украиной «грязной бомбы».

«По имеющимся данным, на Украине проводятся работы по созданию «грязного» ядерного заряда. Считаем, что этот процесс проходит не без участия западных кураторов», — заявил он. Патрушев также выразил серьезную озабоченность – поскольку это «может грозить мировой катастрофой».

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с британским коллегой Беном Уоллесом довел до него информацию о «возможной провокации Украины с грязной бомбой».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сведения о подготовке провокации с «грязной бомбой» являются «абсолютным и совершенно предсказуемым абсурдом».

3 ноября эксперты МАГАТЭ проверили три ядерных объекта на Украине, но не выявили нелегальной ядерной деятельности.

ФСБ ранее сообщила, что задержала двух летчиков из подразделения ГУР Украины – ее «создал глава ведомства Кирилл Буданов». В группу, по данным спецслужбы, входит легкомоторная авиация, которая должна сбрасывать бомбы на объекты российской инфраструктуры. Они же на допросе показали, говорится в сообщении, что планировался теракт в России с использованием «грязной бомбы».