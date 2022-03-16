Санкции не лишат Россию пива

Крупнейшие алкогольные бренды из-за рубежа заявляют об уходе с российского рынка. При этом 70% пива в нашей стране производят три пивоваренные компании, которые также зарегистрированы в странах, выдвигающих санкции против РФ. Ассоциация производителей пива рассказала «Газете.Ru» о том, почему пиво не исчезнет, и повлияют ли происходящие события на рост цен.

Кто заявил об уходе с российского рынка

На сегодняшний день в рамках антироссийских санкций об уходе с российского рынка заявила компания Diageo, которая производит пиво Guinness, а также пивоварни Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard.

Кроме этого, стало известно и об ограничении работы таких крупнейших производителей, как Carlsberg Group (Zatecky Gus, Балтика, Tuborg, Carlsberg, Kronenbоurg 1664 и др.), Heineken (Amstel, Krušovice, Gosser, Löwenbräu и др.) и AB InBev Efes (Kozel, Stella Artois, Hoegaarden, Essa, Corona, Bavaria и др), между которыми на сегодняшний день поделена большая часть российского рынка.

Более 70% пива в нашей стране производится именно этими компаниями.

В связи с этим россияне предположили, что на прилавках магазинов вскоре может не оказаться пива зарубежных брендов. Однако, вопреки домыслам, эти три компании не уходят с рынка полностью. Carlsberg и Heineken прекращают продажу только одноименных марок пива. Heineken продолжит разливать «Охоту» или «Трех медведей». Carlsberg же, которому принадлежит производство «Балтики», также будет выпускать пиво российских марок, остановив только экспорт и инвестиции в РФ. AB InBev Efes приостановит лишь действие лицензии на производство и продажу «Bud» и лишится прибыли от выпускаемой совместно с Россией продукции.

Иначе говоря, российские заводы иностранных компаний, производящие пиво, продолжат свою работу.

Пиву в России быть

По словам Вячеслава Мамонтова, исполнительного директора Ассоциации производителей пива (АПП), объединяющей трех крупнейших производителей (Carlsberg Group, Heineken и AB InBev Efes) пивоваренной продукции и представляющей интересы пивоваренной отрасли РФ, все компании-члены АПП, несмотря на ограничения, заинтересованы в своем развитии на российском рынке и делают все возможное, чтобы минимизировать негативные последствия, в том числе для потребителей.

«Все компании объявили, что их российские производства продолжают работу в России, хотя часть игроков будут работать с некоторыми ограничениями», — подтвердил он.

На сегодняшний день основной задачей пивоваров остается поддержка операционной деятельности и сохранение рабочих мест, подчеркнул Мамонтов.

Вырастут ли цены

Открытым в таком случае остается другой вопрос: как происходящие события повлияют на цены. Но и тут, увы, точных прогнозов дать не получится, констатирует исполнительный директор АПП.

Среди факторов, которые могут повлиять на ситуацию: уровень инфляции, обеспеченность пивоваренных предприятий оборудованием (практически все оборудование производится за границей) и сырьем.

«Одним из преимуществ российской пивоваренной отрасли остается то, что цепочки поставок компаний в большой степени локализованы. Кроме того, члены АПП сами являются крупными производителями сырья.

В частности, в рамках своих агропроектов они выпускают более 50% российского солода», – указывает Вячеслав Мамонтов.

Также, по его мнению, ключевое значение может сыграть поддержка отрасли со стороны регуляторов. В частности, отсутствие дополнительного давления и смягчения регулирования. В комплексе это придаст стимул для поддержки отрасли, считает исполнительный директор АПП.

«Мы предлагаем заморозить ставку акциза на алкоголь таким образом, чтобы в период 2023-2025 годах она оставалась на уровне 2022 года. Это нужно, чтобы не допустить резкого сокращения рынка», – заявляет эксперт.

Введение временных нулевых таможенных ставок на ввоз критически важного для отрасли хмеля, а также недопущение запрета на ввоз сырья и оборудования могли бы поддержать отрасль в тяжелый момент, полагает Мамонтов.

«Компании-члены АПП будут поддерживать широкое разнообразие выпускаемой продукции и предоставлять выбор потребителю, который голосует рублем», — добавил он.