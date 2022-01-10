Лабораторная ошибка. В России пока не верят в «дельтакрон»

Ученые могли случайно перемешать в лаборатории образцы разных штаммов коронавируса, из-за чего у них получился новый гибрид «дельтакрон», заявили в российском Роспотребнадзоре. В пользу этой версии говорит то, что нигде, кроме Кипра, такой тип коронавируса пока не зарегистрировали. Специалисты Кипрского университета ранее заявили, что выявили у себя на острове новый штамм, который является сочетанием «дельты» и «омикрона».

Кипрские исследователи занесли данные о новом штамме коронавируса в международную базу GISAID, где их смогли изучать российские специалисты.

«При более тщательном изучении они [последовательности нового варианта] оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими»,

— сообщил глава научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Он пояснил, что в лаборатории можно получить такую смесь образцов, если нарушить стандарты работы. «Если затем анализ проводился недостаточно опытным специалистом, то и результирующие геномы могут содержать признаки обоих штаммов», — резюмировал Хафизов.

Эксперт пояснил, что когда в одной лаборатории изучают только один штамм коронавируса, например, «дельту», то фальшивый гибрид не может появиться. Даже если работники лаборатории «загрязнят» один образец «дельты» другим образцом того же штамма, в итоге анализы все равно не изменятся так, чтобы по ошибке принять их за новую мутацию. «[Но], когда значительная часть образцов относится к «омикрону», а другая — «к дельте», то при контаминации можно получить смесь вариантов», — указали в Роспотребнадзоре.

Как доказательство этой версии Хафизов отметил, что ни одна другая лаборатория в мире не выявляла подобного гибрида «омикрона» и «дельты». Кроме того, добавил он, некоторые последовательности якобы нового штамма содержат «странные мутации, при которых вирус вообще не будет способен к размножению».

В Роспотребнадзоре считают, что поэтому пока нельзя прогнозировать свойства нового штамма, эффективность вакцин и тестов. Сначала нужно убедиться, что этот штамм вообще существует.

Что известно о «дельтакроне»

О новом штамме сообщили 8 января ученые Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Они обнаружили необычный тип вируса в 25 пробах, взятых на острове. Заведующий лабораторией Леонтиос Кострикис пояснил, что новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма. При этом у него есть некоторые мутации, как у «омикрона».

«Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом», — указал эксперт.

Исследователи решили назвать гибрид «дельтакрон».

Кострикис уточнил, что «дельтакрон» выявили у 11 зараженных коронавирусом, которых госпитализировали на острове. Кроме них, «дельтакрон» оказался в образцах, взятых у 14 здоровых жителей. «Частота мутаций была выше среди тех, кто находился в больнице, что может означать, что существует взаимосвязь между «дельтакроном» и случаями госпитализации», — опасается Кострикис.

Кипрский ученый добавил, что пока трудно прогнозировать, способен ли «дельтакрон» вытеснить штаммы «дельта» и «омикрон».

Вирусолог Виктор Ларичев заявил, что пока нельзя ничего предполагать о новом штамме. «Нужно понимать, какой белок, от какого вируса достался. Поверхностный белок, который ответственен за практически основную массу заражений, то есть S-белок от какого штамма достался», — пояснил он.

Специалист отметил, что сравнивать заражаемость разных штаммов коронавируса, например, говорить, что «дельтакрон» может быть заразнее своих предшественников, некорректно. Штаммы вируса появляются в разное время, когда в мире есть разное число людей с антителами к заболеванию.