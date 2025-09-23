На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые предупредили о приближении к Земле новой кометы Lemmon

РАН: новая комета Lemmon максимально приблизится к Земле через месяц
Комета C/2025 A6 Lemmon, впервые обнаруженная в начале текущего года, 21 октября подойдет к Земле на минимальное расстояние — менее 90 миллионов километров. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, в настоящее время комета находится примерно в 200 млн километров от Земли. В течение 10–14 дней она достигнет пятой звездной величины и станет заметна в бинокли на всей территории России. Максимальной яркости небесное тело достигнет в конце октября — начале ноября.

До этого старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев заявлял в разговоре с ТАСС, что комета C/2025 A6 Lemmon этой осенью будет доступна для наблюдений во всех странах Северного полушария Земли в высоких и умеренных широтах. В настоящий момент яркость кометы слишком низка для наблюдений.

Ранее ученый объяснил, какую угрозу несет летящая к Земле межзвездная комета.

