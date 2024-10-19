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Ученые объяснили, зачем в 2025 году отправят ткани печени на МКС

ACS: эксперименты на МКС помогут улучшить выращивание печени из стволовых клеток

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NASA

Ученые планируют отправить на Международную космическую станцию (МКС) ткань печени. Изучение в условиях микрогравитации может перевернуть представления о тканевой инженерии и пересадке печени. План исследования представлен на конгрессе Американской коллегии хирургов (ACS).

В предварительных экспериментах ученые показали, что в условиях микрогравитации ткани печени лучше развиваются из стволовых клеток и лучше работают по сравнению с выращенными на Земле. Это связано с более свободным перемещением стволовых клеток.

«Это представляет собой критический шаг к созданию жизнеспособных имплантатов печени, которые могут служить альтернативой или дополнением к традиционным пересадкам печени», — рассказали ученые.

Также условия на МКС позволят улучшить систему консервации печени. При этом ткани будут заморожены без повреждения, что может продлить срок годности донорских органов.

Эксперимент запланирован на февраль 2025 года.

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