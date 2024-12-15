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В Ленобласти лесоруба задавило упавшим деревом

«Фонтанка»: в Ленобласти спиленное дерево придавило лесоруба

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Кировском районе Ленинградской области лесоруба придавило деревом во время валки леса. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в лесном массиве в нескольких километрах от поселка Назия. На лесоруба обрушилось дерево, скорую помощь пострадавшему вызвали очевидцы, но спасти его не удалось.

Известно, что 56-летний местный житель занимался валкой леса на законных основаниях, у него нашли разрешительные документы и трудовой договор с компанией, которая занимается разработкой песчаных карьеров. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ростове упавший в котлован экскаватор придавил рабочего. Водитель экскаватора проводил земляные работы, в какой-то момент под тяжелой техникой просел грунт, машина сорвалась в вырытую яму и придавила рабочего. Спасти пострадавшего не смогли, водитель экскаватора не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Уфе на стройплощадке с 20-метровой высоты рухнул башенный кран с двумя монтажниками.

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