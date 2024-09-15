В Карском море застряло научно-исследовательское судно

Научно-исследовательское судно «Академик Николай Страхов» несколько дней проведет в Карском море в ожидании спасательного судна. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Причиной остановки судна стала остановка главного двигателя из-за выхода из строя шестого цилиндра. По словам заместителя главы Центра морских экспедиционных исследований ИО РАН Дениса Злыгостева, спасательный буксир выйдет из порта и направится к судну 18-19 сентября.

«Силами судового экипажа причину неисправности установить не смогли. Сначала пытались установить причину с целью ее устранения. После того, как стало понятно, что это не удастся, начали искать подходящий буксир», — рассказал он.

«Академик Николай Страхов» с пятого сентября стоит на якоре и проводит исследования.

Карское море — окраинное море Северного Ледовитого океана. Это одно из самых холодных морей в России.

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