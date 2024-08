Ученые нашли связь между канцелярским языком и магическими заклинаниями

Американские ученые из Массачусетского технологического института нашли общие черты у юридического языка и волшебных заклинаний. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Юридический, или канцелярский язык очень труден для понимания, но именно с его помощью составляются тексты всех официальных документов, включая государственные законы.

Чтобы понять причину этой сложности, команда проанализировала тексты контрактов общим объемом около 3,5 млн слов и сравнила их с другими типами письменных материалов, включая сценарии фильмов, газетные статьи и научные работы.

Анализ показал, что в официальных документах часто встречаются длинные определения, вставленные в середину предложений. В сочетании со специфической терминологией такая структура значительно затрудняет понимание текста.

«В юридическом языке каким-то образом развилась тенденция помещать одни структуры внутрь других, что нетипично для человеческих языков», — отметили исследователи.

Чтобы объяснить эту странность, ученые предложили так называемую «гипотезу магического заклинания». Известно, что колдовские заклятья выдержаны в отличительном стиле и отличаются использованием большого количества архаичных слов и специфическими оборотами.

Исследователи предположили, что неудобная для восприятия структура юридических текстов обусловлена той же необходимостью передать информацию, что их содержание имеет особую силу и власть.

Команда провела эксперимент, попросив группу не имеющих отношения к юриспруденции добровольцев составить тексты законов, запрещающих различные правонарушения, включая нетрезвое вождение, кражи и поджоги. Затем участникам предложили описать созданные ими нормы так, чтобы они были понятны гражданам другой страны.

При написании законов все испытуемые использовали встраивание конструкций в центр предложений. Но при пересказе участники пользовались гораздо более простым языком.

Ученые отметили, что их открытие в перспективе позволит сделать юридические тексты проще для восприятия.

