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В России заявили о готовности к соглашению по Украине

Депутат Госдумы Чепа: Россия готова к соглашению по Украине
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Россия выражает готовность к сделке по Украине, однако со стороны Киева идут противоречивые заявления. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы всегда подчеркивали готовность к подписанию договора. Но для начала нужно его создать», — отметил он.

По словам депутата, с украинской стороны при этом слышатся лишь противоречивые заявления об урегулировании конфликта.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что между Россией и США в процессе урегулирования конфликта на Украине есть «определенный прогресс».

3 апреля Дмитриев провел встречи с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа. Газета The Washington Post писала, что глава РФПИ прибыл в США на переговоры, чтобы продемонстрировать готовность Москвы к миру и заключению крупных финансовых сделок.

Ранее глава РФПИ Дмитриев -заявил, что Трамп спас мир от мировой войны.

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Переговоры о мире на Украине
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