Губернатор Брянской области сообщил о последствиях атаки дрона ВСУ в двух районах

В двух районах Брянской области пропали газ и электричество во время атаки БПЛА

В поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области во время атаки украинского ударного беспилотника был поврежден внутренний газопровод низкого давления. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, после атаки у многих абонентов пропало газоснабжение.

Также, по словам губернатора, во время обстрела ВСУ энергообъекта без электричества остались потребители Климовского района. Энергоснабжение осуществляется в штатном режиме, заключил Богомаз.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины совершили шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры.

В оборонном ведомстве также сообщили, что 4 апреля в 00:36 по московскому времени в поселке городского типа Белая Березка Трубчевского района Брянской области был поврежден внутренний газопровод низкого давления МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» в результате атаки беспилотника. Из-за этого было прекращено газоснабжение бытовых абонентов.

Ранее в России подсчитали, сколько раз Украина нарушила соглашение об ударах по энергообъектам.