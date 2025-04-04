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На Украине начались переговоры о размещении военного контингента Франции и Британии

МО Украины начало переговоры с Францией и Британией о размещении миротворцев
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Global Look Press

На Украине начались переговоры с представителями Франции и Великобритании по размещению военного контингента. Об этом сообщает украинский Telegram-канал УНИАН.

По сведениям издания, на данный момент переговоры проходят на уровне штабов. Французскую делегацию возглавляет начальник Генштаба Франции генерал Тьерри Буркхард, британскую — глава Штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

В публикации говорится, что после переговоров военных представителей запланированы контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.

31 марта стало известно, что представители военного руководства Великобритании, Франции и Украины проведут в ближайшие дни встречу для обсуждения украинского урегулирования.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Ранее Зеленский анонсировал встречу с готовыми отправить войска на Украину странами.

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