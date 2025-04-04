Капитаны и судовладельцы затонувших в Черном море танкеров проигнорировали ограничения

Капитаны и судовладельцы затонувших в Черном море танкеров проигнорировали сезонные ограничения на плавание. Об этом сообщил Минтранс РФ в официальном Telegram-канале.

«В Керченском проливе танкер «Волгонефть-212» мог находиться до 30 ноября, а «Волгонефть-239» только до 20 ноября», — говорится в сообщении.

До этого глава ведомства Роман Старовойт сказал, что основными причинами крушения танкеров стала также неукомплектовка кадрами. По его словам, комиссия установила, что основными причинами аварии стали невыполнение капитанами судов ограничений по сезону плавания в Азовском море и Керченском проливе. Помимо этого, экипажи танкеров не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правилами Минтранса РФ. Старовойт отметил, что данные расследования будут переданы в Следственный комитет.

В Росприроднадзоре, в свою очередь, заявили, что ущерб экологии составил 85 млрд руб.

Утром 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.