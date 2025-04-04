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Непобежденный экс-партнер Нурмагомедова выиграл 22-й бой в карьере

Боец ММА Хайбулаев одержал 22-ю победу в карьере
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PFL

Российский боец смешанного стиля Мовлид Хайбулаев на турнире PFL World Tournament 2025 в американском Онтарио взял верх над канадцем Джереми Кеннеди. Эта победа стала для него 22-й в карьере.

Хайбулаев выиграл раздельным решением судей по итогам трехраундового поединка. Таким образом, он остался непобежденным бойцом — при 22 победах на его счету одна ничья. Еще один бой был признан несостоявшимся — в октябре 2019 года в Лас-Вегасе американец Даниэль Пинеда уже на 29-й секунде победил Хайбулаева техническим нокаутом. Однако впоследствии результат поединка был аннулирован, так как в допинг-пробе Пинеды был обнаружен повышенный уровень тестостерона.

Мовлид Хайбулаев в юности тренировался вместе с бывшим непобежденным чемпионо Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Отца Хабиба, знаменитого тренера Абдулманапа Нурмагомедова, Хайбулаев благодарил за вдохновение заняться смешанными единоборствами. Изначально Хайбулаев занимался вольной борьбой и в этом виде единоборств стал чемпионом Южного федерального округа среди юниоров в 16-летнем возрасте, позднее он стал чемпионом России. Затем Мовлид переключился на боевое самбо. В ММА спортсмен дебютировал в 2009 году.

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