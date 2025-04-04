Высказывания главы евродипломатии Каи Каллас против России — это символ двойных стандартов Евросоюза. Об этом пишет итальянский портал L'Antidiplomatico.

«С одной стороны, осуждаются торговые войны, поскольку из них никто не выходит победителем, с другой — поддерживается политика, которая подталкивает Европу к открытому конфликту с Россией, чреватому реальным риском ядерной катастрофы», — объясняют свою точку зрения авторы статьи.

По мнению журналистов, Каллас и другие еврочиновники не хотят признавать, что санкции против РФ оказывают губительный эффект на экономику ЕС, а отказ от российского газа вогнал европейцев в зависимость от США.

1 апреля Каллас заявила, что Россия не хочет заключать мир на Украине на условиях Евросоюза. При этом она подчеркнула, что если мир будет достигнут не в интересах ЕС, то это может создать угрозу безопасности стран — членов союза. Каллас заявила, что европейские политики продолжают пробиваться к столу переговоров по Украине.

Ранее стало известно, что в Европе Кае Каллас придумали новое прозвище из-за России.