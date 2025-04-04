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Пленный боец ВСУ рассказал, что его командир забирал у солдат карты и зарплату

Пленный боец ВСУ Ткаченко: командир полка забирал зарплату и банковские карты
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Павел Лисицын/РИА Новости

Пленный украинский военнослужащий Валерий Ткаченко сообщил, что командир его полка забирал у солдат банковские карты и присваивал себе их зарплату. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Когда прибыл в 225-й (штурмовой полк — «Газета.Ru»), у нас командир веселый — забирал банковские карты, выбивал у нас пароли и забирал зарплату», — рассказал военнопленный.

Ткаченко добавил, что на линии боевого соприкосновения запросил эвакуацию после того, как его группа потерпела поражение, но получил ответ, что его ликвидируют с дрона при попытке эвакуироваться.

23 марта представитель пророссийского подполья, который предпочел остаться неизвестным, рассказал, что офицеры 100-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины требуют со своих подчиненных по $35 тыс. с каждого за перевод на службу с передовой в тыл. По словам источника, в рядах украинской армии откровенно процветает коррупция и вносить средства нужно за все, начиная с отпуска, заканчивая правом не ходить на передовую.

Ранее экс-депутат Рады опубликовал видео с неудачным допросом бойца ВС России.

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