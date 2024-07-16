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На Солнце произошла самая мощная вспышка с начала лета

РАН: на Солнце зафиксировали мощнейшую за текущее лето вспышку

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Shutterstock

Ученые зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку из всех, что произошли с начала лета 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева.

По словам специалиста, зарегистрированная 16 июля вспышка превзошла по своей интенсивности все взрывы на звезде с июня. Однако ей не удалось стать самой мощной за весь текущий цикл.

«На Солнце зарегистрирована вторая за двое суток вспышка высшего уровня X. Событию присвоен балл X1.9», — рассказал эксперт.

Богачев уточнил, что вспышка с рекордной в текущем цикле мощностью произошла 14 мая. Тому событию присвоили балл X8.7, поэтому взрыв 16 июля является в четыре раза менее интенсивным.

«Тем не менее [эта вспышка] стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период», — подчеркнул представитель РАН.

Как он сказал, солнечная активность начала расти 12 июля. С того момента были зафиксированы уже более десяти вспышек уровня M, который является четвертым из пяти по мощности, и две вспышки самого высокого уровня X.

В конце специалист отметил, что пока никаких данных о выбросах в сторону Земли не поступало.

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