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Педагог-психолог рассказал, какие показатели одаренности у ребенка можно развить

Профессор Савенков: показатели одаренности у ребенка можно развить

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Shutterstock

Одаренные дети обладают тремя качествами: высоким интеллектом, сильной мотивацией и развитой креативностью. Но эти показатели можно развить, рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических и психологических наук, директор Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, профессор Александр Савенков

«IQ мы можем подтянуть его примерно на 20%, так как интеллект, по большей мере, передается по наследству. Так что с интеллектом сильно не разгонишься, а вот с креативностью и мотивированностью работать можно. Например, замотивировать ребенка можно с помощью поисковой, исследовательской деятельности. Ребенок любит находить и узнавать что-то новое, — нужно эту возможность ему дать», – рассказал специалист.

Натренировать креативность гораздо сложнее. По словам педагога, для этого в ближайшем окружении ребенка обязательно есть референтный взрослый, с которого ребенок считывает модели поведения, в том числе перенимает способность креативно мыслить.

«То есть креативности нельзя научить, но она заразна, как грипп. Для того чтобы ею «заразиться», рядом с ребенком должен быть «носитель вируса» в лице какого-то взрослого, который значим для ребенка», – заключил профессор.

Подробнее о том, как диагностировать у ребенка одаренность и почему не стоит «закрывать» талантливых детей в отдельной школе — в интервью Савенкова «Газете.Ru».

Ранее была названа новая возможная причина увлечения детей гаджетами.

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