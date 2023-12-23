В России скончался выдающийся физик

Российский физик, один из создателей инфляционной теории происхождения Вселенной Алексей Старобинский скончался в возрасте 75 лет. Об этом на своем сайте сообщает Институт теоретической физики РАН им. Ландау, где трудился Старобинский.

«21 декабря 2023 года скоропостижно скончался великий ученый, наш сотрудник академик Алексей Александрович Старобинский», — заявили в институте.

Алексей Александрович Старобинский был академиком РАН, автором более 260 научных трудов в области теории гравитации и космологии. Официальное прощание со Старобинским пройдет 25 декабря 2023 года в Малом ритуальном зале ЦКБ по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25.

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