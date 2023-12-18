Ученые назвали продукт, богатый экологически чистым растительным белком

Исследователи из Эксетерского университета в Великобритании рассказали, что употребление водорослей (спирулины и хлореллы) может обеспечить организм человека экологически чистым белком. Результаты опубликованы в The Journal of Nutrition

В связи с популяризацией веганства, подразумевающего бережное отношение к животным и отказ от мясных продуктов, существует необходимость поиска альтернативных источников белка. Британские ученые выяснили, что спирулина и хлорелла — два наиболее доступных вида водорослей, способны обеспечить организм этим нутриентом.

Они провели эксперимент с участием 36 добровольцев. Сперва участников разделили на три группы. Все добровольцы должны были выполнить несколько силовых упражнений на одну ногу. После тренировки испытуемые из первой и второй группы выпили напиток, содержащий 25 граммов растительного белка из спирулины или хлореллы соотвественно. Добровольцы из третьей группы употребили такое же количество другого растительного белка, получаемого из грибков штамма Fusarium graminearum.

Перед началом исследования, после тренировки и через четыре часа после употребления белка у всех участников взяли образцы крови и скелетных мышечных волокон. Ученые оценивали концентрацию аминокислот в крови и скорость синтеза миофибриллярного белка в тканях, находящихся в состоянии покоя и физической нагрузки. Оказалось, что спирулина увеличивает концентрацию аминокислот в крови быстрее, чем хлорелла и микопротеины грибков. Отмечается, что все три вещества способствуют образованию миофибриллярного белка в мышечной ткани как сразу после тренировки, так и некоторое время спустя.

Ученые планируют расширить исследования, пригласив к участию представителей различных групп населения, например, пожилых людей.

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