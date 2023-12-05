Ученые выяснили, что самый популярный гербицид в мире перестал справляться с сорняками

Группа американских ученых из университетов штатов Миссури, Иллинойса, Северной Дакоты и других научных учреждений выяснила, что самый популярный в мире гербицид — глифосат — утратил эффективность против десятков видов сорных растений. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

На протяжении десятилетий глифосат и препараты на его основе оставались главным методом борьбы против сорняков при выращивании кукурузы и сои по всему миру. По состоянию на 2014 год более 90% гектаров этих двух культур засеивались устойчивыми к глифосату сортами. Только в США и Канаде ежегодно применяется более 130 тыс. тонн средства.

В то же время с 1996 по 2021 год в глобальном масштабе зарегистрировали 354 подтвержденных случая устойчивости к глифосату у 57 видов сорных растений.

Авторы нового исследования проанализировали результаты испытаний гербицидов за указанный период против семи сорняков — канатника Теофраста, щирицы Палмера, щирицы бугорчатой, амброзии полыннолистной, амброзии трехраздельной, мари обыкновенной и мелколепестника канадского.

Они выяснили, что за последние 25 лет эффективность применения данных химикатов снижалась в среднем от 2,4% до 31,6% за десятилетие. Лучшая устойчивость к глифосфату выработалась у мелколепестника канадского, превысив 31%.

Исследование с использованием имитационной модели показали, что чрезмерное использование глифосата может привести к возникновению устойчивости к данному в течение 8–12 лет после первого использования.

Ученые выяснили, что некоторые сорные растения научились противостоять глифосату, наращивая свою биомассу. Таким образом стандартные дозы химиката уже не могли эффективно уничтожать сорняки.

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