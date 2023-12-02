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Исследователи предложили делать женские прокладки из суккулентов

CommEng: волокна агавы могут заменить хлопок в предметах женской гигиены

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Американские инженеры из Стэнфордского университета в Калифорнии разработали метод производства высокоабсорбирующего материала из сизаля — волокна, получаемого из листьев суккулентного растения агава сизалевая. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Engineering (CommEng).

Авторы предполагают, что их открытие можно использовать для производства одноразовых менструальных прокладок в сельских регионах с засушливым климатом.

Ученые обработали волокна агавы пероксимуравьиной кислотой и гидроксидом натрия, а затем высушили их на воздухе. Они обнаружили, что готовый материал впитывает воду эффективнее доступных в продаже прокладок — 23,9 грамма воды против 15,2 грамма на один грамм материала.

Авторы подсчитали количество сырья и энергии, необходимых для производства обработанного сизаля, и сравнили их с ранее открытыми данными по производству древесины хвойных пород и отбеливающего хлопка — материалов, которые часто используются в коммерческих менструальных прокладках. По их оценкам, при производстве одного килограмма обработанного сизаля в лабораторных условиях образуется 3,5 килограмма углекислого газа и потребляется от 44,6 до 119,6 килограмма воды.

Для сравнения, при производстве одного килограмма обработанной древесины хвойных пород выделяется от 0,5 до 1,1 килограмма углекислого газа и потребляется 61,8 килограмма воды, тогда как при производстве одного килограмма беленого хлопка выделяется от 1,6 до 5,3 килограмма углекислого газа и потребляется от 64,5 до 139,5 килограмма воды.

Поскольку сизаль можно собирать круглый год в засушливых регионах, ученые предполагают, что его можно использовать в качестве альтернативы хлопку или древесине хвойных пород для местного производства одноразовых менструальных прокладок в регионах с низким и средним уровнем дохода.

Ранее российские ученые научились превращать отходы в прочное защитное покрытие.

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