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Ученые создали привику от вируса Зика в виде пластыря

MTNA: безыгольная вакцина от вируса Зика оказалась на 270% эффективнее обычной

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University of North Carolina at Chapel Hill

Австралийские ученые из Университета Квинсленда разработали безыгольную вакцину от вируса Зика, передаваемого комарами. Прививка выполнена в виде специального пластыря HD-MAP и не требует уколов. Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Therapy—Nucleic Acids (MTNA).

Большинство людей легко переносит заражение вирусом Зика, однако болезнь очень опасна для беременных женщин, поскольку может спровоцировать выкидыш, мертворождение и появление на свет детей с врожденными пороками развития.

HD-MAP доставляет действующее вещество к иммунным клеткам под кожей с помощью тысяч микровыступов на своей поверхности.

В доклинических испытаниях вакцина обеспечила быструю защиту от живого вируса Зика, воздействуя на специфический бело NS1, имеющий решающее значение для выживания возбудителя болезни.

«Вакцинальный пластырь вызвал реакцию Т-клеток, которая была примерно на 270% выше, чем при доставке вакцины с помощью иглы или шприца», — отметила автор исследования, доктор Данушка Видесундара.

По словам ученых, новая прививка от вируса Зика нацелена не белок внутри, а не снаружи вируса. Это значит, что она не усиливает симптомы лихорадке денге и других близкородственных вирусов при введении.

Исследователи рассчитывают в дальнейшем разработать аналогичные вакцинные пластыри для профилактики других болезней, вызываемых семейством флавивирусов, к которым относится вирус Зика. В это семейство также входит возбудители лихорадки денге, желтой лихорадки и японского энцефалита.

Ранее ученые научились уничтожать переносящих болезни комаров с помощью обычной горчицы.

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