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Археологи узнали, что люди палеолита хорошо разбирались в камнях

JPA: жители эпохи палеолита выбирали лучшие породы для своих каменных орудий

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Plummer et al./Science

Японские археологи из Университета Нагои изучили основные виды камней, которыми пользовались первобытные люди во времена палеолита между 70 тыс. и 30 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Paleolithic Archaeology (JPA).

Ученые обнаружили, что наши первобытные предки хорошо понимали свойства разных горных пород и умели подбирать их в зависимости от нужных им целей. Это говорит о том, что древние люди обладали техническими навыками, позволяющими выбирать лучший камень для инструмента.

Когда Homo sapiens переселились из Африки в Евразию, они использовали каменные орудия из обсидиана и кремня для резьбы, резки и изготовления оружия дальнего боя. Исследователи считают, что древний человек намеренно искал кремень, который было легко отломать и сделать его края острыми.

Изучение образцов из района Джебель-Калха на юге Иордании показало, что в какой-то момент люди палеолита перестали делать инструменты и оружие для мелкозернистого и более удобного для обработки кремня, переключившись на менее податливый среднезернистый кремень.

Археологи выяснили, что в какой-то момент весь мелкозернистый кремень в указанной местности оказался поврежден в результате геологической деятельности, из-за чего минерал покрылся сетью трещин, а изделия из него стали слишком хрупкими. Таким образом, жители региона были вынуждены искать замену ценному ресурсу.

«Мы полагаем, что эти доисторические люди обладали пониманием характеристик горных пород и намеренно выбирали каменный материал для использования в соответствии с формой и технологией производства желаемых каменных орудий. Это может свидетельствовать о некотором аспекте гибкого технологического поведения, адаптированного к ситуации», — отметил соавтор исследования Эйки Сюга.

Ранее археологи нашли самое древнее изображение каменного орудия эпохи раннего палеолита.

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