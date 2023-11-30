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Биологи выяснили, что морские звезды без мозга могут учиться

BES: морские звезды вида офиура черная способны обучаться на собственном опыте

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Wikimedia Commons

Американские ученые из Дьюкского университета в штате Северная Каролина установили, что некоторые виды морских звезд могут учиться несмотря на отсутствие мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Behavioral Ecology and Sociobiology (BES).

Биологи наблюдали за разновидностью иглокожих, известных как офиура черная (Ophiocoma echinata), обитающей в тропических водах Атлантического океана и Карибском море. Нервная система этих животных представляет собой структуры в конечностях, соединяющиеся в кольцо вокруг рта.

«У них нет никакого обрабатывающегося центра. Каждая нервная связка может действовать независимо, как если бы в организме вместо начальника действовал комитет», — объяснила ведущий автор исследования Джулия Нотар.

Ученые провели эксперимент, поместив 16 офиур в резервуары с водой и выдавая им еду каждые 30 минут. Во время кормления одной группы морских звезд по свет в помещении с аквариумами приглушали. Вторая половина животных получала пищу при включенном освещении.

Исследование длилось 10 месяцев. За это время у иглокожих из первой группы выработался условный рефлекс на темноту — при выключении света они выползали из укрытий еще до того, как им сбрасывали корм.

Эта ассоциация сохранилась даже после 13-дневного перерыва, когда офиур кормили, не изменяя освещение.

Ученые пока не знают, как именно морским звездам удается запоминать свой опыт без мозга. Биологи надеются выяснить это в ходе дальнейших экспериментов.

Ранее исследователи выяснили, что крошечные медузы без мозга способны учиться на своих ошибках.

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