Борисов: «Роскосмос» дорожит продолжением контактов с зарубежными партнерами

На данный момент единственным связующим звеном между российской и западной космонавтикой является Международная космическая станция (МКС). Важно поддерживать контакты в этой сфере для продолжения и сохранения пилотируемых программ, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью ТАСС.

Борисов отметил, что ракетно-космическая отрасль РФ имеет возможность работать практически во всех направлениях освоения космоса. «Российская космическая отрасль обладает компетенцией в различных областях космической деятельности», — подчеркнул он.

«Роскосмос» способен производить как отдельные спутники, так и целые группировки, предоставлять услуги по запуску, а также сотрудничать с зарубежными партнерами в организации пилотируемых программ и борьбе с космическим мусором.

Борисов отметил, что предложения «Роскосмоса» вызывают интерес во всех странах БРИКС, а также в Алжире, Египте и Венесуэле. «Много стран желают сотрудничать с нами», — заключил глава госкорпорации.

Накануне Россия одобрила проект создания Лунной станции с Китаем.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.