Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Борисов: «Роскосмос» дорожит продолжением контактов с зарубежными партнерами

Глава Роскосмоса Борисов заявил о продолжении контактов с зарубежными партнерами

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

На данный момент единственным связующим звеном между российской и западной космонавтикой является Международная космическая станция (МКС). Важно поддерживать контакты в этой сфере для продолжения и сохранения пилотируемых программ, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью ТАСС.

Борисов отметил, что ракетно-космическая отрасль РФ имеет возможность работать практически во всех направлениях освоения космоса. «Российская космическая отрасль обладает компетенцией в различных областях космической деятельности», — подчеркнул он.

«Роскосмос» способен производить как отдельные спутники, так и целые группировки, предоставлять услуги по запуску, а также сотрудничать с зарубежными партнерами в организации пилотируемых программ и борьбе с космическим мусором.

Борисов отметил, что предложения «Роскосмоса» вызывают интерес во всех странах БРИКС, а также в Алжире, Египте и Венесуэле. «Много стран желают сотрудничать с нами», — заключил глава госкорпорации.

Накануне Россия одобрила проект создания Лунной станции с Китаем.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий