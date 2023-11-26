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Ученые обнаружили древние изображения странных фигур на скалах в Танзании

Antiquity: в Танзании обнаружены странные изображения людей с огромными головами

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M. Grzelczyk

Польские ученые из Ягеллонского университета обнаружили в центральной Танзании 52 расписанных скальных убежища. Часть рисунков пропали из-за времени, однако целым остались странные изображения человекоподобных фигур с огромными головами. Научное исследование было опубликовано в журнале Antiquity.

Наскальная живопись была выполнена красным пигментом, также на панно отсутствовали домашние животные. Это позволило ученым предположить, что изображение довольно старое и относится ко временам сообществ охотников-собирателей в регионе.

На панели изображены животные, которые внешне напоминают антилоп гну, канн, буйволов и даже жирафа, а также небольшое количество человекоподобных фигур с большими головами. Сначала ученые предположили, что это изображения людей, которые могут превращаться в буйволов. Однако больше подобных рисунков в этом регионе найти не удалось, поэтому они могут изображать что-то другое.

Археологи предполагают, что огромные головы могут быть прическами или головными уборами. Также выдвинута гипотеза, что так могли обозначать важных членов общества. В будущих работах команда проведет анализ другой наскальной живописи в этом регионе, чтобы точнее интерпретировать странные фигуры.

Ранее археологи нашли площадку для массовых жертвоприношений лошадей в Испании.

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