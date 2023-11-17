Стало известно, в каком случае просмотр телевизора приносит пользу детям

Исследователи из Университета Южного Квинсленда (Австралия) и Университета Южной Дании в составе научного коллектива выяснили, что дети, которые регулярно смотрят телевизор с родителями, грамотнее своих сверстников, которые делаю это в одиночку. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Считается, что слишком большое количество времени, проведенное за компьютером или перед телевизором, связано с высоким риском развития тревожного расстройства, депрессии и агрессивного поведения у детей. Кроме того, у детей, проводящих за экраном много времени, может наблюдаться снижение интеллекта и успеваемости. Тем не менее это может произойти тогда, когда дети смотрят телевизор в одиночку.

Новое исследование, основанное на результатах предыдущих научных работ на тему влияния гаджетов на психику и интеллект детей (мета-анализ), показало, что просмотр телевизора вместе с родителями повышает грамотность ребенка. У испытуемых, которые редко смотрели телевизор одни, навыки чтения и письма были развиты лучше, чем у их сверстников.

Вероятнее всего, такой положительный эффект связан с тем, что родители осведомлены о том, какие программы и каналы смотрят дети. При совместном просмотре отец или мать могут переключить внимание ребенка на образовательные (или развивающие) телесюжеты. Кроме того, родители зачастую обсуждают содержание программ с детьми, что побуждает последних применять умственные усилия и анализировать просмотренное.

Ранее был развенчан миф о вреде использования телефона перед сном.