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Биологи выяснили, как коты общаются с помощью бактерий

SciRep: кошки посылают друг другу обонятельные сигналы за счет микроорганизмов

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Shutterstock

Американские биологи из Калифорнийского университета в Дэвисе изучили, как домашние кошки используют бактерии для коммуникации с сородичами при помощи запаха. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Специалисты выяснили, что запах кошек исходит от смеси летучих органических соединений, включающих в себя альдегиды, спирты, сложные эфиры и кетоны. В большинстве случаев человек не способен уловить, чем именно пахнет его питомец, однако эти вещества важны для социальной жизни животных — с помощью пахучих меток они обозначают свою территорию, привлекают партнеров и отпугивают соперников.

Чтобы лучше понять эти механизмы, ученые проанализировали выделения анальных желез 23 домашних кошек с помощью секвенирования ДНК, масс-спектрометрии и культивирования микробов.

Биологи пришли к выводу, что в кошачьем микробиоме доминируют пять родов бактерий — Corynebacterium, Bacteroides, Proteus, Lactobacillus и Streptococcus. Однако их состав заметно различался у разных особей и зависел от возраста, диеты и веса любимца.

В секрете анальных желез исследователи обнаружили сотни органических соединений, разнообразие которых определялось доминирующими бактериями.

По словам авторов статьи, их исследование дополняет растущее количество научных работ о взаимосвязях между микробами и запахом млекопитающих, включая собак, лис, панд, гиен и человека.

Ранее ученые выяснили, почему кошки могут угрожать здоровью пожилых людей.

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