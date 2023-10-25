Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Космонавты РФ вышли в открытый космос отключить неисправный радиатор

Российские космонавты вышли в открытый космос отключить неисправный радиатор

Российские космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко начали выход в открытый космос. Трансляция ведется на YouTube-канале «РоскосмосТВ».

Космонавтам предстоит отключить неисправный контур радиатора, из которого 9 октября произошла утечка, а также запустить спутник студентов-бауманцев «Парус-МГТУ» и установить радиолокатор для нового эксперимента.

По данным госкорпорации, выход продлится 6 часов 52 минуты, выходной люк Малого исследовательского модуля «Поиск» был открыт в 20:49 мск.

Если после выполнения основных задач у Кононенко и Чуба останется время, они заменят фиксирующие платы на служебном модуле «Звезда».

Этот выход стал шестым по российской программе в этом году и первым в рамках нынешней миссии Кононенко и Чуба, прибывших на МКС 15 сентября текущего года.

Чуб работает снаружи МКС впервые, Кононенко уже шестой раз.

До этого сообщалось, что космонавты готовятся выйти в открытый космос для осмотра «Науки».

Ранее астрономы обнаружили огромный пробел в защите Земли от астероидов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий