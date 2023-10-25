Космонавты РФ вышли в открытый космос отключить неисправный радиатор

Российские космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко начали выход в открытый космос. Трансляция ведется на YouTube-канале «РоскосмосТВ».

Космонавтам предстоит отключить неисправный контур радиатора, из которого 9 октября произошла утечка, а также запустить спутник студентов-бауманцев «Парус-МГТУ» и установить радиолокатор для нового эксперимента.

По данным госкорпорации, выход продлится 6 часов 52 минуты, выходной люк Малого исследовательского модуля «Поиск» был открыт в 20:49 мск.

Если после выполнения основных задач у Кононенко и Чуба останется время, они заменят фиксирующие платы на служебном модуле «Звезда».

Этот выход стал шестым по российской программе в этом году и первым в рамках нынешней миссии Кононенко и Чуба, прибывших на МКС 15 сентября текущего года.

Чуб работает снаружи МКС впервые, Кононенко уже шестой раз.

До этого сообщалось, что космонавты готовятся выйти в открытый космос для осмотра «Науки».

Ранее астрономы обнаружили огромный пробел в защите Земли от астероидов.