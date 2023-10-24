Создан самый водостойкий материал в мире

Ученые из Финляндии разработали самый водостойкий материал в мире, передает проект «Сноб» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Chemistry. Уточняется, что вещество представляет собой сборку молекул, которые формируются в защитную поверхность, отталкивающую любые жидкости.

Исследователи при этом отмечают, что материал пока невозможно использовать в полноценном производстве, поскольку монослои чрезвычайно хрупкие и могут разрушаться при продолжительном физическом контакте.

Однако ученые намерены продолжить работу, чтобы сделать материал более прочным. Авторы исследования полагают, что его можно будет использовать в системах отопления и защиты от запотевания.

В 2023 году специалисты Гавайского Тихоокеанского университета (HPU) в США разработали перспективный метод защиты участников будущих миссий по высадке на Луну от пыли на поверхности спутника.

В частности, речь идет о материале, получившем название «электростатическая защитная ткань из жидкого металла» или LiqMEST. Он будет создан с учетом использования электростатических сил, которые будут отталкивать острые частицы от скафандров.

Ранее химики сделали жидких «роботов-водомерок» для перевозки грузов.