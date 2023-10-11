Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Астрономы обнаружили более полумиллиона неоткрытых звезд в галактике Млечный Путь

ЕКА: телескоп Gaia помог открыть более 500 тыс. звезд в скоплении Омега Центавра

close
100%
Bernd Weisbrod/dpa/Global Look Press

Эксперты Европейского космического агентства (ЕКА) обнаружили более 500 тыс. ранее неизвестных звезд, 380 квазаров и около 150 тыс. астероидов с помощью космического телескопа Gaia. Научная статья об открытии опубликована на официальном сайте ЕКА.

Исследователи сосредоточились на изучении шарового скопления Омега Центавра — крупнейшей системе подобного рода в нашей галактике Млечный Путь и находящейся в 15,8 тыс. световых лет от Земли.

«В Омеге Центавра мы обнаружили более полумиллиона новых звезд, которые Gaia раньше не регистрировал — всего лишь в одном скоплении!» — отметила ведущий автор исследования, астроном Кати Вейнгрилл.

Кроме наблюдений за далекими звездами, команда астрономов собрала подробную информацию о 156,8 тыс. астероидов в Солнечной системе. Новые сведения помогли установить их местоположение и вычислить орбиты в 20 раз точнее, чем позволяли предыдущие исследования.

По словам ученых, использование телескопа Gaia позволит узнать больше о положении и движении звезд в звездных системах, идентифицировать квазары и галактики, находить новые экзопланеты и выполнять другие астрономические изыскания.

Ранее телескоп «Хаббл» обнаружил редкую галактику со светящимся ядром.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий