Астрономы обнаружили более полумиллиона неоткрытых звезд в галактике Млечный Путь

Эксперты Европейского космического агентства (ЕКА) обнаружили более 500 тыс. ранее неизвестных звезд, 380 квазаров и около 150 тыс. астероидов с помощью космического телескопа Gaia. Научная статья об открытии опубликована на официальном сайте ЕКА.

Исследователи сосредоточились на изучении шарового скопления Омега Центавра — крупнейшей системе подобного рода в нашей галактике Млечный Путь и находящейся в 15,8 тыс. световых лет от Земли.

«В Омеге Центавра мы обнаружили более полумиллиона новых звезд, которые Gaia раньше не регистрировал — всего лишь в одном скоплении!» — отметила ведущий автор исследования, астроном Кати Вейнгрилл.

Кроме наблюдений за далекими звездами, команда астрономов собрала подробную информацию о 156,8 тыс. астероидов в Солнечной системе. Новые сведения помогли установить их местоположение и вычислить орбиты в 20 раз точнее, чем позволяли предыдущие исследования.

По словам ученых, использование телескопа Gaia позволит узнать больше о положении и движении звезд в звездных системах, идентифицировать квазары и галактики, находить новые экзопланеты и выполнять другие астрономические изыскания.

Ранее телескоп «Хаббл» обнаружил редкую галактику со светящимся ядром.