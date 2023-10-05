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Ученый рассказал об открытии, которое может получить Нобелевскую премию в будущем

Физик Дмитрий Иванов: возможно, мы открыли новое состояние вещества

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Российские ученые предполагают, что обнаружили новое состояние вещества, рассказал «Газете.Ru» руководитель направления «Биоматериалы» научного центра генетики и наук о жизни Университета «Сириус», глава лаборатории инженерного материаловедения МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Иванов.

«На лекциях мы часто показываем опыт, где берем полимерный шарик, его отпускаем, он отскакивает от стола очень упруго. А если мы его положим на стол, он через несколько минут растекается и формирует пятно. Вот в этом уникальная черта полимерных материалов, которые не воспроизводятся никаким другим веществом», – объяснил Иванов.

Речь идет о новом состоянии вещества. Этот вопрос сейчас обсуждается физиками разных стран.

По словам Дмитрия Иванова, в настоящее время наметился новый виток развития полимерной науки. Теперь ученые от длинных линейных цепочек переходят к более сложной архитектуре с молекулярными ворсинками разной длины, сочетанию разных блоков.

«Мы усложняем структуру, переходим к новому уровню сложности, и поэтому открываются такие уникальные черты, которые невозможны для более простых структур», – дополнил специалист.

Подробнее о работе по созданию органов из полимеров и о появлении полимера, в котором можно будет дышать, как в игре Atomic Heart, – в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученый перечислил методы терапии аутизма.

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