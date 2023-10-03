Астероид диаметром более 1 км снова пролетит рядом с Землей

Согласно информации, опубликованной на сайте Центра изучения околоземных объектов NASA , астероид 349507 (2008 QY), имеющий потенциальную опасность, снова приблизится к Земле спустя 34 года. Ожидается, что он пройдет на расстоянии около шести миллионов километров от нашей планеты.

Согласно данным, астероид 349507 (2008 QY) достигнет максимального приближения к Земле в 20:39 UTC (23:39 мск) 3 октября. Минимальное расстояние между этим космическим объектом и Землей составит примерно 0,042 астрономических единиц или около 6,3 миллиона километров. Считается, что астрономические объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллиона километров, представляют потенциальную опасность.

Ученые оценивают диаметр астероида в диапазоне от 520 до 1,2 тысячи метров. Его скорость составляет 20,96 километра в секунду.

Астероид 349507 (2008 QY) был впервые обнаружен астрономами 30 сентября 1989 года. После этого он находился вне поля зрения научного сообщества в течение 33 с половиной лет, пока не был замечен снова 13 февраля 2023 года.

Этот астероид относится к категории Земля-кроссеров, то есть астероидов, пересекающих орбиту Земли. Однако это не означает, что столкновение с планетой является неизбежным и неминуемым.

Также стоит отметить, что 23 августа астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 960 метров пролетел на расстоянии около шести миллионов километров от Земли. Научный директор Московского планетария Фаина Рублева отметила, что это интересное событие, однако вероятность столкновения астероида с Землей очень мала.

Ранее астроном оценил опасность от сближения Земли с пропавшим на 34 года астероидом.